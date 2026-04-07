В океане заметили удивительное существо, которое отращивает утраченные щупальца (видео)

Украинские полярники показали видео, на котором запечатлели удивительное существо - офиуру, или змеехвостку, способную отращивать утраченные части тела. Как сообщает Национальный антарктический научный центр, офиура обитает в Антарктике на большой глубине в океане.

"У нее много лучей, напоминающих извивающихся червей. Она живет на дне океана и является родственницей морской звезды. Но если у звезды лучи толстые и малоподвижные, то у офиуры они очень активны. Работая ими, животное не только передвигается, но и добывает пищу. Обычно это детрит - осевшие частицы растительных и животных организмов, или планктон", - рассказали исследователи.

По их словам, офиуры обладают высокой способностью к регенерации утраченных частей тела: быстро восстанавливают лучи и фрагменты диска. В то же время некоторые виды способны светиться желтовато-зеленым светом.

Закисление океана, вызванное повышением температуры, негативно влияет на офиур, ведь их скелеты из магниевого кальцита ослабевают, отмечают ученые. Также исследования показывают, что при прогнозируемом уровне pH воды в 2300 году (7,3) регенерация лучей офиур может снизиться примерно на 30%. Кроме того, у этих удивительных существ может развиться атрофия мышц.

"Поэтому сейчас наши ученые совместно с сотрудниками Польской академии наук изучают, наблюдаются ли изменения в скелетных элементах - костях, раковинах, панцирях - морских животных, обитающих в Южном океане. Благодаря этим исследованиям ученые смогут оценить чувствительность/устойчивость водных беспозвоночных к изменению химического состава океана и выявить группы, которым в первую очередь угрожают последствия климатических изменений в Антарктике", - подчеркивают в центре.

"Приключения" украинских полярников

Напомним, в Антарктике гигантский кит устроил украинским полярникам "прощальное шоу" - горбатый кит совершил более полусотни прыжков подряд. "Представление" горбатый кит устроил участникам 30-й экспедиции, завершавшей работу на станции "Академик Вернадский".

Полярники на двух лодках отправились к югу от острова Галиндез, где расположена украинская станция. Один экипаж работал между группой островов Берселот и островом Дарбу. Именно там удалось встретить группу горбатых китов и взять биопсию. Возвращаясь обратно, полярники увидели еще двух горбатых китов - биологи готовились к исследованиям, однако вдруг один из гигантов начал прыгать.

