В стиле Хичкока: детская пасхальная охота за яйцами закончилась массированной атакой чаек

Городской совет запускает пилотную программу для решения проблемы с птицами, которые становятся всё более агрессивными.

В городе Инвернесс, расположенном на северо-востоке Шотландии, праздничная охота за пасхальными яйцами обернулась неприятным инцидентом - ее омрачила серия атак чаек, которые, по словам очевидцев, массово налетали на детей и даже наносили им удары, сообщает The Independent.

В городской организации Inverness Business Improvement District (Bid) сообщили, что во время мероприятия в центре города, которое состоялось в минувшую пятницу и субботу, зафиксировали 16 случаев нападений птиц.

Посол Bid Дженис Уортинг рассказала изданию The Telegraph, что речь шла о "частом и скоординированном поведении взрослых чаек, которые выжидали подходящего момента, звали других и неоднократно пикировали на людей, в некоторых случаях попадая по ним, в том числе и по детям".

По ее словам, чайки действуют очень быстро и могут атаковать внезапно и решительно.

Горожан призывают сообщать о нападениях

После инцидента жителей призвали сообщать о новых случаях агрессивного поведения птиц. Проблема чаек уже давно актуальна для города на северо-востоке Шотландии - именно там река Несс впадает в залив Морей-Ферт.

В связи с этим Bid разработала собственную стратегию управления популяцией чаек. Она предусматривает "проактивные меры" для бизнеса, жителей и туристов, чтобы уменьшить проблемы, связанные с птицами в центре города.

В организации отмечают, что чайки хорошо приспособились к городской жизни: используют крыши в качестве мест для гнездования и ищут пищу среди мусора. В то же время их присутствие вызывает шум, беспорядок и агрессивное поведение, особенно в период размножения.

Как избежать конфликтов с птицами

Местные власти призывают не подкармливать чаек, правильно утилизировать мусор и сообщать о проблемах через онлайн-портал.

В свою очередь, Highland Council запускает пилотный проект плана управления чайками в Инвернессе. Его цель - лучше понять численность птиц в регионе Инвернесс и Нерн, а также оценить их влияние на сообщество.

Для этого на сайте совета создадут специальный инструмент, где жители смогут фиксировать случаи воздействия чаек. В то же время в совете подчеркивают, что не осуществляют контроль популяции птиц в общественных местах и не имеют такой обязанности по закону.

Проблема на уровне всей страны

По словам представителей совета, новая система сбора данных поможет определить "горячие точки", где поведение чаек больше всего влияет на жизнь людей, а также понять характер этих случаев - идет ли речь о защите птенцов или о поиске пищи.

Поскольку разные типы поведения требуют разных подходов, качественные данные позволят разработать эффективные меры для уменьшения конфликтов между людьми и птицами.

Между тем проблема уже вышла на национальный уровень. В прошлом году в парламенте Шотландии прозвучали призывы провести общенациональный саммит по контролю популяции чаек - до того, как кто-то серьезно пострадает или погибнет.

Бывший лидер шотландских консерваторов Дуглас Росс заявлял, что угроза от "проблемных" чаек возросла до "смертельного уровня".

В сентябре прошлого года правительство Шотландии объявило о выделении 100 тысяч фунтов стерлингов на поддержку общин в борьбе с чрезмерным количеством городских чаек.

Другие подобные инциденты

