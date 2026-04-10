В Одесской области спасли дикое животное, забежавшее во время атаки РФ во двор жилого дома

Барсука выпустили в естественную среду обитания возле национального парка "Тузловские лиманы".

На юге Одесской области люди спасли барсука, который во время российской атаки очень испугался и в панике забежал во двор жилого дома – животное "привели в чувство" и выпустили на волю.

Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев. Он обнародовал видео, на котором можно увидеть животное, находящееся в клетке, а затем его выпускают на волю.

Как отметил исследователь, это барсук обыкновенный (Meles meles), который во время атаки россиян очень испугался и забежал во двор к местным жителям.

Видео дня

"Этот замечательный млекопитающий испугался громких звуков войны и забежал во двор к людям в городе Измаил. Впоследствии его забрали на Измаильскую станцию юных натуралистов. Руководитель станции Людмила Филобок со своей командой сделала все возможное, чтобы он был реабилитирован и готов к выпуску в дикую природу", – рассказал Русев.

По его словам, вчера, 9 апреля, специалисты нацпарка забрали животное из Измаила и потом выпустили в дикую природу возле "Тузловских лиманов", где животное будет хорошо себя чувствовать и "жить в родном доме".

В Одесской области на территорию национального парка "Тузловские лиманы" выпустили пятерых краснокнижных диких лесных кошек, которые в 2025 году были найдены беззащитными котятами. Тогда котята, которых обнаружили возле погибшей матери, были еще слепыми и беспомощными. В течение нескольких месяцев их выхаживали и готовили к самостоятельной жизни на Станции юннатов в городе Измаил, а затем вернули в дикую природу.

Вас также могут заинтересовать новости: