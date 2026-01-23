Кит начали 'делиться' едой из-за ее дефицита: ученые объяснили, что происходит

В ходе наблюдений, которые длились 30 лет, были собраны образцы кожи более 1 100 китов.

Киты в Северной Атлантике, вероятно, меняют свое поведение, чтобы сосуществовать и распределять пищевые ресурсы между собой на фоне климатического кризиса и растущего антропогенного давления. Как пишет The Independent, указанные явления трансформируют океанские экосистемы, что подтверждает новое долгосрочное исследование.

В частности, ученые, изучавшие финвалов, горбатых и малых полосатиков в заливе Святого Лаврентия, выяснили, что киты стали потреблять больше рыбы и меньше криля, чем раньше. Исследователи, которые обнародовали соответствующую информацию в журнале Frontiers in Marine Science, считают, что эти изменения могут быть следствием усиления конкуренции за добычу из-за нарушения морских пищевых цепей, вызванного потеплением океана.

В ходе исследования, основанного на почти 30 годах наблюдений, использовались образцы кожи более 1 100 китов, собранные в период с 1992 по 2019 год. Ученые проанализировали стабильные изотопы азота и углерода – химические маркеры, которые позволяют определить, чем питаются животные и какое место они занимают в пищевой цепи.

Образцы охватывают три разных периода экологических изменений в Северной Атлантике: от относительно прохладных 1990-х годов до более теплых вод и сокращения морского льда в последние годы.

Исследование показало, что все три вида китов постепенно перешли на рыбную диету, в то время как арктический криль – мелкие ракообразные, похожие на креветок – играет все меньшую роль в их питании.

"Недавний рост распределения ресурсов между финвалами, горбатыми и малыми полосатыками в исследуемом регионе может свидетельствовать об усилении конкуренции в ответ на ограниченную доступность пищи", – отметила ведущая автор исследования Шарлотта Тессье-Ларивье из Канадского института Мориса Ламонтаня.

По ее словам, по мере сокращения потребления арктического криля финвалы и малые полосатики все больше полагаются на пелагическую рыбу, что делает ее ключевым источником пищи для всех трех видов. Пелагическая рыба обитает в толще воды – не у дна и не вблизи побережья.

Финвалы, которые в 1990-х годах питались преимущественно крилем, в 2000-х начали потреблять больше капелина, сельди и скумбрии, а в 2010-х – песчанку и северный криль. Горбатые киты на протяжении всего периода исследования стабильно полагались на ограниченное количество видов рыбы, тогда как малые полосатики в основном питались пелагической рыбой, но дольше сохраняли в рационе криль.

Ученые связывают эти изменения со снижением численности арктического криля – ключевой кормовой базы, которая особенно чувствительна к потеплению воды и изменениям океанских условий.

Несмотря на то, что все три вида китов по-прежнему используют общие кормовые угодья, со временем они все больше придерживаются собственных "пищевых ниш". Перекрытие в рационе между видами уменьшилось – это типичный показатель роста конкуренции в условиях нехватки ресурсов.

"Перекрытие ниш меняется в зависимости от доступности ресурсов. Когда пищи становится меньше, конкуренция усиливается, и виды пытаются ее уменьшить, например, специализируясь на различной добыче", – пояснила Тессье-Ларивье.

В то же время исследователи не обнаружили признаков того, что один вид вытесняет другой. Вместо этого киты, похоже, адаптируют свое поведение, чтобы сосуществовать.

"Такие высокомобильные виды, как усатые киты, могут уменьшать конкуренцию, меняя время или место кормления или выбирая разную добычу в пределах одного участка", – отметила исследовательница.

Почему это важно

Залив Святого Лаврентия – одно из главных сезонных мест кормления китов – претерпел стремительные экологические изменения из-за повышения температуры океана, сокращения морского льда и активизации человеческой деятельности, в частности судоходства и рыболовства.

Авторы отмечают, что исследование дает редкое представление о том, как крупные морские животные реагируют на долгосрочные изменения экосистем, а не только на кратковременные колебания.

Хотя изотопный анализ не позволяет точно определить места кормления или долю каждого вида добычи, результаты подчеркивают важность защиты не только самих китов, но и экосистем и пищевых ресурсов, от которых они зависят.

"Быстрые экологические изменения в заливе Святого Лаврентия, вероятно, уже повлияли на рорквалей. Чрезвычайно важно отслеживать их трофические ниши и учитывать эти данные при управлении рыболовством и создании морских заповедников", – подытожила Тессье-Ларивье.

