'Золото океана': ученые объяснили, как китовая моча кормит планету и спасает морские миры

Шутка о том, что море соленое из-за китовой мочи, стара как мир, но реальность куда интереснее.

Океан скрывает множество загадок, и большинство из них мы привыкли связывать с неизведанными глубинами, затонувшими кораблями или таинственными песнями китов. Но порой самые важные секреты природы оказываются куда прозаичнее и ближе к биологии, чем нам кажется.

Наверняка каждый из нас хоть раз слышал старую детскую шутку о том, что море стало соленым, потому что киты в него "ходят в туалет". Конечно, с точки зрения химии это не более чем миф, но за ним скрывается потрясающая научная реальность, которую мы только начинаем осознавать. Сколько океанской воды на самом деле является китовой мочой? Вопреки мифам, моря соленые вовсе не из-за этого, хотя один только финвал может производить до 950 литров мочи в сутки, пишет BBC Science Focus.

Признаться, никто еще не высчитал точный объем жидкости, который китообразные добавляют в "океанский коктейль". Однако морские биологи недавно выяснили: китовая моча критически важна для здоровья морей, так как она перемещает огромные массы питательных веществ из одного региона в другой.

Путешествия ради жизни

Это происходит в основном благодаря миграционным маршрутам усатых китов. Они регулярно совершают длительные путешествия между теплыми и холодными водами. К примеру, самки горбатых китов сначала кормятся в заливе Аляска, а затем проплывают тысячи миль к Гавайскому архипелагу, чтобы произвести на свет потомство.

Дело в том, что новорожденные китята еще не имеют толстого слоя подкожного жира, поэтому им жизненно важно начинать жизнь в уютных теплых водах. В то же время лучшие места для пропитания самих китов – это богатые крилем холодные полярные моря.

Великий китовый конвейер

Когда киты отправляются к местам размножения, они практически перестают есть и расходуют энергию, запасенную в жире. В результате питательные вещества, "накопленные" в северных широтах, выбрасываются вместе с мочой и фекалиями в других частях света.

Этот горизонтальный поток полезных элементов ученые называют Великим китовым конвейером. Роль мочи в этом процессе огромна. Исследование 2025 года показало, что серые, горбатые и гладкие киты ежегодно перевозят около 4 000 тонн азота.

Почему это важно

В районе Гавайских островов мигрирующие киты примерно вдвое увеличивают количество питательных веществ, попадающих в мелководье. Эти вещества вызывают бурный рост фитопланктона. Фитопланктон насыщает энергией все морские пищевые цепи.

До начала эпохи коммерческого китобойного промысла эта роль была еще значительнее: объем веществ, перемещаемых "китовым конвейером", вероятно, был в три раза выше, чем сегодня.

