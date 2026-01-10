Охотятся с помощью 'сети из пузырьков': интересные факты о горбатых китах

Хвостовые плавники горбачей имеют уникальный узор, который не повторяется, как отпечатки пальцев человека.

Горбатые киты, которых еще называют "горбачами", охотятся на криль с помощью сетки из пузырьков, в которую загоняют добычу. Об интересном поведении гигантов рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

Ученые объясняют, почему эти животные охотятся с помощью пузырьковой сети. Так они заставляют криль и рыбу скапливаться, загоняя добычу в ловушку. В такой охоте обычно участвуют от нескольких до двух десятков китов. Как отмечают исследователи, процесс требует постоянной синхронизации и коммуникации, что свидетельствует о высоком интеллекте животных. Обычно в группе есть лидер, который первым начинает выдувать пузыри и закручивать спираль. Другие киты поддерживают ее, удерживая добычу в ловушке и подталкивая ее к поверхности. Диаметр такой сети может составлять 30 метров.

"После звукового сигнала все киты одновременно поднимаются через центр спирали, открыв рот. В этот момент киты набирают в рот все на своем пути, благодаря большим горловым складкам. В то же время, несмотря на большой рот, они могут проглотить ограниченное количество пищи, ведь у них узкая глотка, которая растягивается только до размера арбуза", – рассказывают исследователи.

Видео дня

Ученые рассказывают, что горбача легко узнать по характерным прыжкам – его считают самым прыгучим среди усатых китов. По мнению ученых, огромные существа прыгают, чтобы сбить с себя паразитов и "почесаться" об воду. Согласно другой версии, "прыгучесть" связана с коммуникацией – звук от падения в воду слышен на большом расстоянии, поэтому прыжки могут служить сигналом для других китов. Например, подсказкой, где можно хорошо поесть. В то же время в теплых водах, где киты зимуют и размножаются, прыжки могут быть частью брачного поведения – для ухаживания или отпугивания конкурентов от самки.

Также киты фонтанируют – делают выдох через дыхало. Так, говорят в научном центре, животные выпускают струю воздуха и конденсированного водяного пара. Из-за разницы давления и температуры над гигантом как будто создается облако и слышен громкий звук, с которым выдавливается воздух. Такой фонтан у горбачей может достигать 5 метров в высоту, а на форму "облака" может влиять ветер и т.д.

Отмечается, что длина горбатого кита достигает около 15 метров, голова – это примерно четверть тела. Перед погружением кит характерно выгибает спину, образуя заметное округление в районе спинного плавника. В этот момент кит как будто горбится, а его силуэт становится дугообразным. Именно из-за этой особенности гиганты получили свое название.

Также интересный факт – хвостовые плавники горбаней имеют уникальный узор, который не повторяется. По нему животное можно узнать, как человека по отпечаткам пальцев.

Новости экологии

Напомним, в Израиле зафиксировали шакала, который самостоятельно расчистил водоем от камыша. Интересного хищника удалось "поймать" на фотоловушку. Он собирался напиться, но, убедившись, что поилка заросла, расчистил водоем от камыша, выгреб иву, потом напился и ушел.

Вас также могут заинтересовать новости: