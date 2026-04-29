Почему бортпроводники садятся на ладони в самолете: раскрыта причина странного поведения

Бортпроводники принимают специфическую позу во время взлета и посадки вовсе не для удобства.

Бортпроводники и стюарды занимают свои кресла безопасности только в определенные моменты во время полета. Это происходит во время руления, взлета и посадки, а также когда капитан приказывает им сесть, например, при сильной турбулентности. Это так называемые критические фазы полета, в которых риск возникновения аварийной ситуации наиболее велик.

В это время экипаж принимает строго определенную позу безопасности, пишет WP Turystyka. члены экипажа, садясь, должны принять конкретную позу. Они делают это, чтобы минимизировать травмы в случае внезапного удара. Бортпроводник должен плотно прижать спину и шею к спинке кресла, соединить колени и стопы, а также устойчиво упереться ногами в пол.

Ладони должны находиться под бедрами или лежать на коленях, а локти – быть направлены внутрь. Такое положение фиксирует тело, что снижает риск серьезных травм при резкой перегрузке. Подробности позы зависят также от того, в какую сторону обращено кресло экипажа. Хотя процедуры могут немного отличаться в разных авиакомпаниях и регионах, общие принципы остаются схожими.

Когда кресло бортпроводника обращено вперед, в сторону кабины пилотов, стопы должны быть слегка заведены за колени. Напротив, если кресло направлено спиной к направлению полета, в сторону хвоста самолета, стопы выдвигаются немного вперед. Такое положение ног помогает стабилизировать тело.

Экипаж сохраняет эту позицию с момента пристегивания ремнями в кресле и до тех пор, пока из кабины пилотов не поступит сигнал о том, что можно безопасно передвигаться по самолету. Только тогда бортпроводники встают, чтобы снова заняться обслуживанием пассажиров.

Тихий обзор и финальная позиция

Во время сидения члены экипажа также выполняют так называемый "тихий обзор". Это быстрая визуальная проверка ближайшего окружения: они проверяют, находится ли под рукой спасательное оборудование, заблокированы ли двери и так далее. Благодаря этому в случае внезапной ситуации они могут среагировать мгновенно.

Существует также редко встречающаяся "финальная позиция", применяемая при аварийной посадке. В этом варианте нижняя часть тела остается расположенной как в стандартной позе безопасности, однако руки кладутся иначе. Одна ладонь ложится на другую, и обе помещаются за голову, с локтями, направленными внутрь, так чтобы закрыть лицо и череп.

Такая позиция позволяет экипажу по-прежнему слышать звуки в кабине и отдавать громкие команды по эвакуации пассажирам, и в то же время лучше защищает голову от осколков или предметов, перемещающихся по кабине.

Ранее УНИАН сообщал, что авиакомпании обязаны предоставить пассажирам бесплатно в случае отмены рейса.

Вас также могут заинтересовать новости: