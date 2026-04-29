Спин-офф 'Очень странных дел' получит 2-й сезон: что ждет героев

Премьера мультфильма прошла с большим успехом.

Платформа Netflix официально объявила о продлении мультсериала "Очень странные дела. Рассказы из 85-го" на второй сезон. Новость об этом появилась всего через пять дней после премьеры сериала, которая состоялась 23 апреля, сообщает Variety.

События мультсериала будут разворачиваться между вторым и третьим сезонами оригинального сериала "Очень странных дел".

Новая история погружает зрителей в заснеженный Хокинс зимы 1985 года.

Пока Одиннадцать, Майк и их друзья пытаются наслаждаться детством – играть в настольные игры и устраивать снежные бои – под тонким льдом городка пробуждается новая угроза. Подросткам снова придется спасать мир, пока взрослые ничего не замечают.

Действие истории происходит во вселенной оригинального сериала "Очень странных дел".

Проект создадут шоураннер Эрик Роблс и соавторы оригинального сериала Мэтт и Росс Дафферы. Известно, что ни один из актеров оригинального мультфильма "Очень странных дел" не повторяет свою роль в спин-оффе.

Когда ждать премьеру нового сезона – пока неизвестно.

Первый сезон мультсериала "Очень странные дела: Рассказы из 85-го" дебютировал на седьмом месте в еженедельном чарте 10 лучших англоязычных телесериалов Netflix.

Вас также могут заинтересовать новости: