ИИ в металлургии превращается из инструмента в часть бизнес-стратегии, - Metinvest Digital

Искусственный интеллект становится не просто инструментом, а частью бизнес-стратегии в промышленности, в частности в металлургии. Об этом заявил директор по управлению сервисами Metinvest Digital Александр Пронькин во время мероприятия "Диалоги с NV. Большая цифровая трансформация" в Киеве.

По его словам, в Metinvest Digital рассматривают ИИ как комплексную стратегию как для внутренних процессов группы, так и для работы с внешними клиентами.

"В металлургии ИИ уже меняет правила игры. Но речь идет не только о технологиях – ключевыми являются изменение культуры, подходов к работе и логики ведения бизнеса", – пояснил Пронькин.

Видео дня

Он подчеркнул, что бизнес часто ошибается, ожидая быстрого эффекта от внедрения искусственного интеллекта – на самом деле такие проекты требуют системного подхода, а большинство из них на начальном этапе носят характер исследований и разработок.

Отдельный акцент сделан на роли данных: их в компании считают ключевым активом в развитии ИИ-решений. "Данные – это руда. Сам продукт – это металл, а процесс создания – производство. Без качественных данных не будет результата", – пояснил он.

В Metinvest Digital также поощряют эксперименты при внедрении ИИ, признавая, что ошибки являются частью процесса из-за отсутствия устоявшихся практик. В то же время Пронькин подчеркнул, что в металлургии внедрение технологий происходит поэтапно: сначала ИИ применяют для повышения безопасности и качества производства, далее – для оптимизации процессов и использования ресурсов, и только потом – в административных функциях.

По словам Пронькина, наибольшие изменения ожидаются именно в бэк-офисе, в частности в HR, где традиционные роли постепенно трансформируются в автоматизированные модели. В то же время основной фокус остается на производстве с учетом высоких требований к безопасности.

Мероприятие "Диалоги с NV. Большая цифровая трансформация" в Киеве объединило представителей бизнеса, государства и ИТ-сектора, которые обсудили роль технологий в развитии экономики и оборонных решений. Пронькин принял участие в панели о роли искусственного интеллекта в бизнесе вместе с представителями Киевской школы экономики, EPAM и MacPaw.

Напомним, Metinvest Digital является партнером по цифровой трансформации Группы Метинвест Рината Ахметова и вошла в пятерку крупнейших дочерних IT-компаний украинского бизнеса по версии Forbes Ukraine. В настоящее время компания внедряет инструменты искусственного интеллекта для автоматизации процессов и контроля качества продукции на производстве.

Один из реализованных продуктов – решение на основе компьютерного зрения для контроля качества полуфабрикатов в реальном времени, которое стало для компании настоящим прорывом.

Также R&D-центр Metinvest Digital разрабатывает решения в сфере RPA (Robotic Process Automation), которые позволяют автоматизировать повторяющиеся и рутинные операции с помощью программных роботов. Эти роботы имитируют действия человека, взаимодействуя с цифровыми системами и приложениями – ERP, CRM, базами данных и веб-приложениями, без необходимости изменения существующей инфраструктуры.

