'Сюжет для кино': победительница 'Холостяка' заинтриговала заявлением после родов

Блогер впервые стала мамой.

Победительница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", блогер Инна Белень, которая 28 апреля 2026 года впервые стала мамой, раскрыла некоторые подробности своих родов.

"Очень много вопросов о родах. Давайте я немного отойду, и, как мы будем дома, все расскажу... Я родила сама, хотя ехали уже на стимуляцию. Это не история, а целый сюжет для кино. Дайте немного времени", - написала блогер в Instagram в stories.

Она также отметила, что супруг был постоянно рядом:

"Ваня с нами все время. У меня была температура, и после родов он был с манюней. Я просто проваливалась в сон. Я плохо помню половину всего после родов. Я дала организму время прийти в себя, а Ваня адаптировал манюню к первому времени извне. Такой негласный тандем получился".

Кроме того, Инна Белень рассказала, на кого похожа дочка.

"Она - копия Вани. Губы, нос, глаза, лицо, даже группа крови - и та его. А я настолько его люблю, что только рада", - добавила блогер.

Напомним, как писал УНИАН, 28 апреля победительница "Холостяка-13" родила девочку.

