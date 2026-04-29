Армия РФ имеет успех в районе Константиновки: подробности от DeepState

Оккупанты продвинулись вблизи населённого пункта Бересток.

Российские оккупанты продвинулись в Донецкой области. Об этом сообщает украинский аналитический мониторинговый проект DeepState.

По данным аналитиков, российские войска продвинулись вблизи населенного пункта Бересток, который расположен к югу от города Константиновка.

Согласно карте аналитиков, враг взял под свой контроль часть "серой зоны" в самом населенном пункте, а также к востоку от него.

Ранее аналитики DeepState сообщали о продвижении россиян в другом районе недалеко от Константиновки, а именно возле Ступочек. Также, по данным аналитиков, враг продвигался в Харьковской области.

Кроме того, по данным экспертов, россияне продвинулись и в районах Покровска и Мирнограда.

Между тем, спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что российские оккупанты пытаются расширить так называемую "кольцевую зону" на юге страны. По его словам, речь идет о Херсонской области, где РФ с этой целью наращивает количество дронов авиационного типа. Волошин отметил, что в целом на юге эта зона составляет около 10-15 километров в обе стороны. Однако на некоторых направлениях она может достигать и 20 километров.

