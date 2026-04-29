Штаты объявили масштабную охоту на микроскопических инвазивных мидий, которые угрожают уничтожить водную инфраструктуру Калифорнии, сообщает EcoNews.

Как отмечают водные менеджеры, ситуация критическая: мелкие моллюски, которых почти невозможно заметить невооруженным глазом, проникают в трубы и насосы, что может привести к коллапсу энергосистем и водоснабжения.

Чтобы решить проблему, Бюро рекультивации США запустило специальное призовое испытание "Останови автостопщика". По словам представителей ведомства, "топ-команда может заработать до $200 000 на всех этапах".

Главная опасность заключается в том, что мидии перемещаются в скрытых остатках воды внутри лодок. Больше всего специалистов беспокоят балластные отсеки судов, где вода остается даже тогда, когда лодка выглядит сухой.

Речь идет о зебре, кваге и золотистых мидиях. Эти моллюски образуют настолько плотные скопления, что становятся похожими на "живой шар песка" внутри оборудования.

По подсчетам специалистов, эти маленькие вредители уже обходятся государству в сумасшедшие 40 миллиардов гривен (более $1 млрд) ежегодно. Если их не остановить сейчас, люди могут остаться без света, а фермеры – без воды для полива урожая.

Специалист по водным инвазивным видам Вест Бишоп прямо говорит: эти мидии – пришельцы, которым здесь не место. Они – реальная угроза для нашей питьевой воды и урожаев. В свою очередь, представитель власти Майкл Берк уверяет, что чиновники "разбиваются об стены", чтобы не дать золотой мидии захватить регион.

Конкурс на лучшее решение продлится до конца мая 2026 года. Пока ученые ищут выход, владельцев лодок призывают тщательно чистить и сушить свое снаряжение.

