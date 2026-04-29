Украина теряет позиции: букмекеры пересмотрели шансы LELÉKA на 'Евровидении-2026'

Украинская певица может выпасть из первой десятки рейтинга.

Букмекерские компании обнародовали новые прогнозы относительно вероятности победы участников из разных стран на международном песенном конкурсе "Евровидение-2026". Лидером, как и ранее, они называют Финляндию. Второе место отдают Дании, а бронза, по их прогнозам, достанется Франции.

Если недавно букмекеры на официальном сайте конкурса отводили Украине 8-е место в общем зачете, то сейчас ситуация изменилась.

Сейчас, по их прогнозам, исполнительница от Украины LELÉKA займет 10-е место. Еще в конце марта они отводили ей уверенное 8-е место в своем рейтинге. Зато 8-е и 9-е места теперь занимают Румыния и Италия. И если 9-е место итальянскому представителю прогнозировали еще месяц назад, то Румынии не было даже в первой десятке.

Сбудутся ли прогнозы букмекеров – покажет время и выступления конкурсантов.

Напомним, конкурс начнется в Вене уже 12 мая, тогда же пройдет первый полуфинал. Второй полуфинал состоится 14 мая. Тогда же можно будет увидеть и выступление LELÉKA.

Спикером от Украины на этом конкурсе будет Даниил Лещинский, солист группы Ziferblat (они представляли Украину на "Евровидении-2025"). Об этом сообщили на официальной Instagram-странице "Евровидение-2026" в Украине. Главной задачей представителя является объявление баллов национального жюри от страны в прямом эфире гранд-финала конкурса.

Финал "Евровидения-2026" состоится 16 мая.

