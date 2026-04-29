Почему корабли РФ не тонут после ударов Украины: капитан ВМС назвал причины

Россия способна восстанавливать свои корабли за "часы" или "дни", отметил Рыженко.

Силы обороны во время ударов по российским кораблям не топят их, потому что не имеют такой возможности. Об этом рассказал Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004–2020), в эфире Radio NV, комментируя украинские атаки по крупным десантным кораблям РФ в Крыму.

"Если бы была возможность, то потопили бы так же, как другие. Просто для того, чтобы потопить, нужны крылатые ракеты или ракеты ATACMS. Если такая ракета попадет в такой корабль, то, конечно, он пойдет ко дну. А их нет, я так понимаю. Или там их очень ограниченное количество, или, возможно, их держат на какие-то другие объекты. Поэтому используют дроны. Их достаточное количество", – сказал Рыженко.

Он добавил, что особенностью дронов является то, что они могут нести относительно небольшую боевую часть. Также проблемой является то, что беспилотники наносят контактный удар по объекту.

"То есть при ударе по объекту происходит непосредственно контактный взрыв. Как правило, такой взрыв наносит ущерб объекту. Но этот ущерб не максимальный. Самым эффективным считается проникающий взрыв. Когда ракета влетает во внутреннюю часть корабля и там взрывается. Но мы бьем тем, что есть у нас в арсенале", – добавил Рыженко.

Он пояснил, что такие удары также имеют свой эффект, нанося ущерб российским кораблям. Однако в РФ, по словам эксперта, уходит не так много времени на восстановление своих судов после таких атак.

"Я думаю, часы или дни, чтобы заварить какие-то там повреждения. Действительно может быть повреждение электроники, но на таких кораблях, как 1171 или 775, ее там очень немного. Хочу напомнить, что этим кораблям уже, ну, как минимум более 40 лет, а "Ямалу", я думаю, там уже под 60. Тогда, когда их строили, слово "электроника" было не так распространено, как сейчас", – пояснил Рыженко.

Несмотря на это, по его словам, Украине нужно продолжать наносить такие удары. Поскольку наличие таких кораблей у врага создает угрозу для проведения десантных операций и выполнения логистических задач.

"Нужно продолжать, оценивать результаты ударов, наносить такие удары и дальше, держать тот флот, который находится в Севастополе, Новороссийске, в постоянном напряжении. Для того, чтобы у них оставалось как можно меньше желания проводить агрессивные действия против нас. Вот такая в целом ситуация", – отметил Рыженко.

Он также отметил качество ПВО РФ. По словам Рыженко, Россия построила едва ли не самую плотную систему противовоздушной обороны именно в Крыму. И она может конкурировать только с Московским регионом.

"Все остальное там просто далеко позади в плане количества этих зенитно-ракетных комплексов С-400 и "Панцирей" на квадратный километр площади. Особенно, если брать такие объекты, как пункт базирования Севастополь, пункт базирования Новороссийск, город Керчь, Крымский мост. О Крымском мосте я вообще думаю, что это наиболее насыщенный средствами ПВО объект, возможно даже в мире", – отметил Рыженко.

Удары по российским кораблям: что известно

Напомним, ранее Силы обороны нанесли серию ударов по российским кораблям в Крыму. В частности, в ночь на 19 апреля бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" атаковали два больших десантных корабля РФ проекта 775 "Ямал" и проекта 1171 "Николай Фильченков".

В ночь на 26 апреля СБУ поразила ряд объектов на территории Крыма. Среди них – большой десантный корабль ВМФ РФ "Ямал"; большой десантный корабль ВМФ РФ "Фильченков"; и корабль-разведчик "Иван Хурс".

