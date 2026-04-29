Перерабатывается больше нефти, чем по всей Украине: капитан ВМС о важности Туапсе для РФ

В то же время Рыженко отметил, что большую часть нефти Россия экспортирует из портов Балтии.

Порт Туапсе, по которому Силы обороны нанесли удары, - второй по объемам экспорта нефтепродуктов порт РФ на Черном море. Об этом рассказал Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004–2020), в эфире Radio NV.

"Его годовая пропускная способность составляет 12 млн тонн. Это количество - 12 млн - довольно большой объем нефтепродуктов. У нас в стране до войны перерабатывалось меньше по всей стране. Это в 10 раз меньше, чем в Новороссийске, но это относительно новый порт. Там была проведена модернизация 10–12 лет назад. Целью ее было выполнение экологических норм Европейского Союза. Идея заключалась в том, чтобы из этого порта направлять нефтепродукты в первую очередь в страны Западной Европы", - сказал Рыженко.

Он добавил, что Россия утратила возможность экспортировать нефть в Европу с началом полномасштабной войны в Украине. Несмотря на это, Силы обороны систематически атакуют российские порты на Черном море.

"Силы обороны сначала поработали по Новороссийску, а сейчас они атакуют Туапсе. Насколько я понимаю, в Туапсе противовоздушная оборона там гораздо слабее, чем в Новороссийске, чем в Крыму. Эти резервуары находятся под открытым небом. Поэтому поражение даже относительно простыми дронами с относительно небольшим количеством взрывчатки приводит к тому, что начинаются такие серьезные пожары, которые никто не может потушить в течение суток", - добавил Рыженко.

Капитан отметил, что Россия рассматривала порт Туапсе как резервный для погрузки нефтепродуктов, когда Украина начала наносить удары по Новороссийску. Поэтому удары по Туапсе фактически значительно ограничили возможность экспорта нефтепродуктов из черноморских портов Российской Федерации.

"Напомню, что это значительная, но небольшая доля от поставок нефтепродуктов на экспорт. Большинство нефтепродуктов поставляется из портов Балтийского моря - Усть-Луга и Приморск. Там, насколько нам известно, также действуют силы безопасности обороны. Хотя противник действительно восстанавливает эти объекты довольно быстро. Их несложно поразить и несложно восстановить. Как правило, это резервуары, это оборудование, там трубы, они довольно простые. В строительстве нужно время, но немного, и минимальное количество каких-то там инженерных навыков, чтобы это сделать", - объяснил эксперт.

Напомним, в ночь на 28 апреля Силы обороны повторно нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае. Это произошло на четвертый день после тушения предыдущего пожара. В Генштабе подтвердили, что в результате попадания был зафиксирован пожар.

Позже СМИ со ссылкой на снимки метеорологического радара сообщали, что дым от пожара на этом объекте растянулся почти на 380 километров. Масштабы пожара можно было увидеть даже из космоса.

Аналитики из Института изучения войны считают, что последствия этого удара настолько ощутимы для Москвы, что их прокомментировал даже Путин. Аналитики отмечают, что Кремль не реагирует на украинские удары по нефтяной отрасли РФ, однако на этот раз, похоже, их влияние было действительно значительным.

