Охранный статус приобрели около 130 га, входящих в "пойму орхидей" и "рощу хищных птиц".

В Киеве около 130 га территорий старой рощи в Голосеевском районе и поймы ручья Вита в районе Феофании получили охранный статус.

Как передает корреспондент УНИАН, два соответствующих проекта решений рассмотрели и поддержали на сегодняшнем заседании Киевсовета большинство депутатского корпуса.

Так, естественная пойма ручья Вита, длиной около 2 км, теперь является ботаническим памятником природы местного значения "Пойма орхидей". Ориентировочная площадь памятника составляет 24,9 га.

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По словам депутата Киевского горсовета Ксении Семеновой, которая разрабатывала совместно с экологами проекты решений, на территории этого ботанического памятника, расположен лес, который является важным элементом поддержания гидрологического режима окружающих природных комплексов, в котором проживают редкие виды растений и животных.

"На данной локации найдена самая большая популяция редкой орхидеи - пальчатокоренника мясокрасного. Ранее, популяция заходила такжедо села Хотив Киевской области, однако, была уничтожена в результате застройки территории. Кроме этого на локации обитают 25 видов птиц, значительное количество которых являются исчезающими и охраняются Бернской конвенцией", – отметила Семенова.

Депутат добавила, что во время когда количество водно-болотных угодий, пригодных для отдыха мигрирующих водоплавающих птиц резко сокращается, существенное значение имеет сохранение существующих территорий, к числу которых данный объект и принадлежит.

Другое решение касается территории в Голосеевском районе ориентировочной площадью 105,1 га. Теперь она объявлена зоологическим памятником природы местного значения "Роща хищных птиц".

По информации Семеновой, на территории растут деревья граба и дуба.

"Благодаря отсутствию рубок, здесь сохранилась огромная по площади старая роща, которая стала убежищем для многих хищны птиц, находящихся под охраной Бернской конвенции. Также здесь проживают птицы, которые занесены в Красную книгу Украины – коршун черный, канюк обыкновенный, ястреб большой, подсоколик большой и много видов летучих мышей и сов. Кроме этого на территории обитают белки, кабаны, зайцы, лисы, косули и ежи", – отметила депутат.

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