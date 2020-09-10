Представители WWF-Украина рекомендуют увеличить заповедные территории, общая площадь которых по состоянию на 1 января составляет лишь 6,77% от площади страны.

Защитники природы призывают украинские власти ввести ряд нововведений для сохранения биоразнообразия страны.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии украинского представительства Всемирного фонда природы (WWF) по поводу опубликованного фондом отчета "Живая планета".

Согласно отчету, пятая часть всех диких видов животных и растений на планете находится под угрозой исчезновения уже в этом столетии.

В комментарии WWF-Украина говорится, что в нашей стране почти не происходят исследования численности популяций животных и растений, которые бы дали понимание изменения размеров их популяций в национальных масштабах.

"Ученые осуществляют мониторинг состояния лишь очень ограниченного числа видов. Мониторинг не охватывает даже те из них, которые охраняются Красной книгой Украины и международными соглашениями. Основная причина - отсутствие национального приоритета в вопросах сохранения природы, а значит - ресурсов и плана действий. Без государственной системы мониторинга биоразнообразия мы теряем связь с реальностью, не понимая состояния экосистем, от которых зависит здоровье и благополучие украинцев", - говорится в сообщении.

В то же время специалисты заявляют, что в Украине происходит неконтролируемый отстрел животных браконьерами (в частности рыси, медведя бурого, лося).

Эксперты WWF-Украина проанализировали данные о состоянии популяций рыси и медведя за последние 10 лет и выявили, что их численностью не растет, несмотря на длительный охранный статус (медведь включен в Красную книгу Украины в 2003 году, а рысь - в 1994 году).

"Мы наблюдаем, что резкое уменьшение численности "водных обитателей" актуально и для Украины. Это связано с трансформацией рек - выпрямлением русла, созданием искусственных барьеров, разрушением природных комплексов в поймах, в частности для агропроизводства, добычей песка и гравия в руслах и сплошной вырубкой лесов. Но системно в Украине не введен мониторинг пресноводных биологических ресурсов, а плана действий по воссозданию популяций нет", - отмечают в украинском представительстве WWF.

Кроме того, ученые добавляют, что в некоторых областях Украины пахотные земли составляют более 80% территории, что уничтожает способность природы предоставлять такие экосистемные услуги как чистая вода и воздух, благоприятный климат, плодородные почвы.

"Одними из наиболее нарушенных в Украине являются экосистемы болот и степной зоны. Площадь степей за последние десятилетия сократилась с 40% территории страны до всего нескольких процентов. На Полесье за ​​последние 100 лет было осушено более 1 млн га болот. Согласно инструменту WWF Water Risk Filter, состояние экосистемных услуг пресноводных ресурсов в Украине пересек отметку «высокий риск» и уверенно идет к статусу "очень высокий риск", что чувствуют жители уже по всей территории Украины", - объясняют специалисты.

Исследователи рекомендуют увеличивать площади природных территорий, в том числе тех, которые находятся под охраной.

Представители WWF-Украина рекомендуют увеличивать заповедные территории и в Украине, общая площадь которых по состоянию на 1 января составляет лишь 6,77% от площади страны.

Прежде всего, по мнению исследователей, необходимо ускорить предоставление высокого охранного статуса украинским лесам.

"Идею расширения территорий для сохранения природы в Украине поддерживает большая часть наших сограждан. 90% опрошенных в национальном исследовании, проведенном социологической агентством Info Sapiens по заказу WWF-Украина в августе 2020 года, считают, что следует создавать территории природно-заповедного фонда, даже только с целью сохранения животных, в частности медведей и рысей", - добавляют эксперты.

В рекомендациях специалистов для украинской власти говорится следующее:

увеличить долю природных территорий в Украине, запретив пахоту пойм рек, лугов и остатков степи, провести масштабное восстановление природных водно-болотных угодий и торфяников, особенно на Полесье, а также увеличить процент природоохранных территорий, опираясь на общеевропейские цели (до 30% территории до 2030 года);

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в 2021 году создать национальную стратегию по биоразнообразию на ближайшие 10 лет, которая будет учитывать комплексные вопросы по мониторингу живых организмов, управлению их популяциями и действия для восстановления ценных природных комплексов;

немедленно инициировать масштабное исследование влияния химических веществ, используемых в защите растений, в частности в агропроизводстве на природный мир и уменьшить их использование;

ввести мониторинг водных биологических ресурсов и осуществлять управление над их добычей;

создать планы действий по трансформации всех секторов экономики для уменьшения нагрузки на природу;

ввести действенный план борьбы с браконьерством;

обеспечить надлежащее финансирование программ, связанных с уменьшением нагрузки на окружающую среду и охраной биоразнообразия.

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Автор: Антонина Доломанжи