Киеврада предоставила особый статус дереву, около которого снимался Виктор Цой

Охранный статус предполагает запрет на любую застройку, вырубку и даже санитарные обрезки.

Депутаты Киевского городского совета поддержали решение о предоставлении статуса ботанического памятника иве возле озера Тельбин в Днепровском районе.

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Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов, передает пресс-служба КГГА.

«Данному дереву более 60 лет, ива 18 метров высотой, имеет три ствола, каждый диаметром более пол метра. Охранный статус предполагает запрет на любую застройку, вырубку и даже санитарные обрезки. Сохраним память для будущих поколений», – отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов Андрей Малеваный.

Как сообщается, в июле 1986 года здесь снимался музыкант, актер и лидер группы «Кино» Виктор Цой в фильме украинского режиссера Сергея Лысенко «Конец каникул». Съемки происходили через несколько недель после Чернобыльской катастрофы.

Лента является четырьмя сюжетно связанными видео на песни «Кино». Именно после фильма Лысенко Цоя пригласили сняться в культовых картинах «Асса» и «Игла».