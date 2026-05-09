'Все виды воздействия, кроме ядерного': Россия уничтожает Чёрное и Азовское моря

На состояние морской среды влияют присутствие военно-морского флота РФ, активное использование авиации и ракетные удары по Украине.

Экосистемы Черного и Азовского морей продолжают стремительно деградировать на фоне войны и российской оккупации Крыма. В акваториях полуострова фиксируют исчезновение традиционных для региона видов рыб, а эксперты – как украинские, так и подконтрольные России – все чаще говорят о масштабных экологических изменениях, сообщает "Радио Свобода – Крым.Реалии".

Полную картину того, что происходит в морях, получить практически невозможно, ведь РФ не допускает в Крым независимых ученых и международных исследователей.

На состояние морской среды влияет целый комплекс факторов: присутствие военного флота РФ, активное использование авиации и вооружения, ракетные удары по Украине и боевые действия в акватории.

Видео дня

Существенный удар по экосистемам нанесли подрыв дамбы Каховской ГЭС в 2023 году и разлив мазута с российских танкеров в Керченском проливе. В 2025 году исследователи из Украины и РФ также фиксировали массовую гибель дельфинов в Черном море.

Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Павел Голдин во время форума "Крым: дом, за который мы боремся" заявил, что Черное море сейчас находится под беспрецедентным экологическим давлением. По его словам, война создала опасные условия не только для судоходства, но и для морских экосистем и прибрежных территорий. Он подчеркнул, что в Черном море сегодня присутствуют почти все типы экологического воздействия, кроме ядерного и биологического, а наибольшую опасность представляют морские мины и боеприпасы.

В Представительстве президента Украины в АРК заявляют, что Россия более 10 лет милитаризирует Черное море и использует его для военных нужд. В ведомстве утверждают: акватория существенно загрязнена нефтепродуктами, сточными водами и токсичными веществами, среди которых кадмий, медь, свинец и хром. Кроме того, из-за дефицита кислорода в воде усиливается процесс "цветения".

Отмечается, что из-за загрязнения воды сокращаются популяции осетровых, судака, деградируют природоохранные территории Керченского пролива, дельты Дуная и Черноморского биосферного заповедника.

Подчеркивается, что Черное море имеет стратегическое значение не только для региона, но и для глобальной безопасности и экономики. То, что раньше было пространством туризма, бизнеса и международной торговли, сейчас стало одним из символов последствий войны.

В РФ признают проблемы – но не причины

В подконтрольном России Институте биологии южных морей заявляют о фактической потере запасов ценных видов рыб в Черном море, в частности осетровых, султанки, мерланки и шпротов. В то же время российские специалисты избегают упоминаний о военном факторе, объясняя ситуацию "вмешательством человека" и глобальными проблемами Мирового океана.

Официальные власти РФ публично не реагируют на заявления о масштабном загрязнении Черного моря.

Серьезные экологические изменения происходят и в Азовском море, где, по словам авторов, стремительно сокращается популяция бычка – рыбы, которая десятилетиями была символом азовских курортов.

Доцент кафедры зоологии и аквакультуры подконтрольного РФ КФУ им. Вернадского Владимир Гайдаенко объяснил российским СМИ, что главной причиной стало повышение солености воды. По его словам, икра бычка нормально развивается при солености 9–11 промилле, тогда как сейчас этот показатель в Азовском море вырос до 13 промилле. Из-за этого бычок может фактически утратить статус промысловой рыбы региона.

В Южном филиале российского ВНИРО также сообщают о сокращении популяций судака и тараня – традиционных промысловых видов Азова. Среди причин там называют многолетнее браконьерство, засоление моря и деградацию естественных нерестилищ в лиманах и малых реках.

На экосистему Азовского моря влияют и глобальное потепление, и сбросы промышленных отходов, мазута и топлива, а также последствия боевых действий – затопленная техника и разрушение береговой инфраструктуры.

Россия планирует массовый отлов медуз

Дополнительную обеспокоенность вызвали планы России начать масштабный отлов медуз в Азовском море в 2026 году. По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, в курортных районах экспериментальный отлов начнется уже в июле. Часть медуз планируется использовать для производства желатина и коллагена, часть – в пищевой промышленности, остальные – уничтожать "ради экологического благополучия моря".

В украинском Центре национального сопротивления такие намерения назвали очередным варварским вмешательством в экосистему ради быстрой прибыли. Ведь медузы играют важную роль в морском балансе, контролируя размножение планктона. Их массовое уничтожение может привести к неконтролируемому "цветению" воды, падению уровня кислорода и последующему вымиранию рыбных ресурсов.

Экологическая угроза для всего Причерноморья

Еще в 2022 году Министерство защиты окружающей среды Украины заявляло, что РФ нарушает положения Бухарестской конвенции об охране Черного моря, а действия страны-агрессора создают угрозу экологической катастрофы не только для Украины, но и для всех причерноморских государств.

Украинские власти на международных площадках называют милитаризацию Черного и Азовского морей экоцидом и нарушением международного гуманитарного права.

РФ официально эти обвинения не комментирует. В то же время российские ученые частично признают негативные изменения у берегов Крыма. По результатам исследований акватории Черного моря у полуострова в 2023 году они назвали главными источниками загрязнения нефтяные сбросы и сточные воды из крымских населенных пунктов, однако военный фактор не упоминали.

В Украине пока нет комплексной стратегии восстановления экологического состояния морей, омывающих Крым. Эксперты отмечают, что для этого не хватает полноценных исследований на месте, а дальнейшие шаги в значительной степени будут зависеть от будущей деоккупации полуострова и ее последствий.

Новости экологии

Напомним, по словам заместителя директора по науке УкрНЦЭМ Виктора Коморина, начатая РФ война нанесла сильный ущерб Черному морю, которое подверглось значительной антропогенной нагрузке. Увеличились объемы поступления в акваторию биогенных веществ, таких как азот, фосфор, нитраты и т. д. Их количество увеличивается из-за разрушений в результате обстрелов прибрежной инфраструктуры, загрязненной воды рек.

Также в море попадают тяжелые металлы, нефтепродукты, взрывчатые вещества, фрагменты различных боеприпасов, кораблей, самолетов, ракет, дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: