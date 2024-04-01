Ученые будут изучать содержание металла в скелетах морских организмов.

На украинском научном судне - ледоколе "Ноосфера", которое сейчас находится в Антарктике, стартовало новое международное исследование по изменению климата. Как сообщили в Национальном антарктическом центре Украины, в рамках сотрудничества польских и украинских ученых впервые отобраны образцы морской фауны со дна Южного океана.

Для проведения работ использовали специальный придонный трал в проливе Пенола (район станции "Академик Вернадский") на трех разных глубинах, и на каждой - найдены различные морские организмы.

Речь идет о том, что на глубине 250 м преобладали губки, крупные морские звезды и голотурии (их еще называют морские огурцы из-за сходства формы). На глубине 200 м чаще всего попадались средние по размеру виды морских звезд, улитки, крупные многощетинковые черви и офиуры (также называются змеехвостки из-за своеобразного способа передвижения: когда они ползут по дну, их лучи извиваются, как змеи). Также на 120-метровой глубине собраны различные виды иглокожих и колонии малоподвижных видов моховаток (мелкие колониальные животные).

Видео дня

По словам ученых, сейчас образцы хранятся на судне в специальных морозильных камерах. После доставки в лабораторию на "большую землю" ученые будут делать выделение и сиквенс (прочтение) генетического кода отобранных организмов и изучать, сколько металла есть в их минеральных скелетах.

"Почему это важно? Одним из самых современных методов исследования морских экосистем является анализ ДНК из окружающей среды. Этим методом можно в одной пробе воды определить десятки и сотни видов живых организмов с помощью специфических молекулярных маркеров. Это позволяет экономить время и средства, а также наносить значительно меньше вреда окружающей среде по сравнению с традиционными методами исследований, которые предусматривают обязательный отлов живых существ", - объясняют в антарктическом центре.

Как добавляется, чтобы этот метод работал, сначала надо собрать банк данных маркерных последовательностей ДНК местных видов (баркодов), который в дальнейших исследованиях будет играть такую же роль, как у криминалистов база отпечатков пальцев. Именно для развития базы баркодов антарктической фауны и предназначен первый "улов" ледокола "Ноосфера".

Ученые также объясняют, содержание металлов в скелетах животных очень важно значи из-за изменения климата, которое приводит к повышению температуры морской воды и ее окисления (снижение показателя pH). Речь идет о том, что в более кислой и теплой воде меняется физиология животных. В частности, они начинают гораздо интенсивнее впитывать в себя металлы из воды и откладывать их в скелетных элементах - костях, раковинах, панцирях и тому подобное.

"Загрязненный металлами скелет ослабевает. Также окисление воды негативно влияет на раковины животных, образованные из углекислого кальция, ведь он растворяется в кислой среде. Вместе с накоплением металлов это делает скелетную опору морских обитателей ломкой и уязвимой", - говорят в центре.

Поэтому, благодаря исследованиям, ученые смогут оценить чувствительность (устойчивость) водных беспозвоночных к изменению химического состава Южного океана и выявить группы, которым в первую очередь угрожают последствия климатических изменений в Антарктике.

С польской стороны участие в исследовании принимают сотрудники Польской академии наук и Гданьского университета.

"Нынешний совместный отбор образцов придонной морской фауны дает начало новому направлению научного сотрудничества между Украиной и Польшей. Ожидается его развитие в долговременный совместный проект, финансируемый Национальным научным центром Польской Республики", - говорится в сообщении.

Таяние ледников - последствия для Земли

Ранее ученые рассказывали, что таяние полярных льдов из-за антропогенного изменения климата немного замедлило вращение Земли и может повлиять на то, как мы измеряем время. Общее увеличение скорости означает, что впервые в истории мировым хронометристам, возможно, придется рассмотреть возможность вычитания секунды из наших часов. Это означает, что, согласно исследованию, часам, возможно, придется пропустить секунду, которая называется "отрицательной дополнительной секундой", примерно в 2029 году, чтобы обеспечить синхронизацию всемирного времени с вращением Земли.

Вас также могут заинтересовать новости: