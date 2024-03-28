Рост человека не превышает размеры хвостового плавника взрослого животного.

Ученые зафиксировали, как в Антарктике кит соревновался в скорости с украинским ледоколом "Ноосфера".

"С борта "Ноосферы" удалось снять уникальное видео: как горбатый кит играет наперегонки с судном. Оно как раз шло по проливу Пенола в Антарктике (это район нашей станции "Академик Вернадский")", - рассказали в Национальном антарктическом центре Украины.

По пропорциям тела ученые определили, что этот кит - еще подросток. Поэтому где-то неподалеку должна была быть также его мать. Говорится, что в целом детеныши питаются маминым молоком до года, но уже через шесть месяцев могут есть ту же пищу, что и взрослые животные (криль).

Ученые рассказывают, что свое название горбатые получили из-за спинного плавника, придающего телу горбатую форму, а также благодаря привычке во время ныряния сильно выгибать спину в районе этого плавника.

Взрослый горбатый кит имеет длину до 18 метров, а вес - до 40 тонн. Интересно, что рост человека не превышает размеры хвостового плавника этого животного.

Горбатые имеют много видов активности у поверхности воды, в частности, много прыгают, делают сетки из пузырьков воздуха во время питания, активно вокализируют и собираются в группы.

Животные в Антарктике - детали

В Антарктике украинские ученые нашли гнездо пингвинов в необычно высокой "точке" - на высоте 295 метров над уровнем моря. В частности, "супругов" субантарктических пингвинов с птенцом ученый обнаружил на мысе Туксен полуострова Киев. Он расположен недалеко от острова Галиндез, где находится украинская антарктическая станция "Академик Вернадский". Ранее самыми высокими точками, где ученому встречались гнезда, были скалы на островах Бут и Ховгард высотой 180 метров над уровнем моря.

В целом субантарктические пингвины любят делать гнезда на возвышениях, ведь так меньше шансов, что их засыплет снегом, и соответственно - больше шансов на успешное выведение потомства. Но почему некоторые черно-белые птички забираются на такие возвышенности - ученые пока не имеют логического объяснения.

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