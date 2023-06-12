На одесских пляжах становится все страшнее.

К одесскому побережью начало прибивать тела оленей, погибших из-за наводнения на Херсонщине, вызванного разрушением Каховской ГЭС российскими оккупантами.

В социальных сетях сегодня появилось несколько сообщений о мертвых парнокопытных, которых местные жители увидели на берегу Черного моря.

В частности, люди пишут, что мертвое животное прибило к берегу в районе ресторана Yug, который находится на Большом Фонтане. На видео, которое сделали очевидцы, жуткое зрелище - труп благородного животного на каменистом берегу бьется о вертикальную стену.

Кроме того, люди обнародовали видеозапись, которая, по их словам, сделана в городе Белгород-Днестровский. На видео – также парнокопытное, вероятно, косуля или молодой олень. Несчастное животное также "бьет" на побережье и видно, что оно уже не живое. За кадром слышно, как женщина умоляет кого-то вытащить труп из воды, а мужчина, судя по всему, на тот момент не знал, как это сделать.

Также видно, что вода в море очень мутная.

Ситуация на одесском побережье

Как сообщал УНИАН, побережье Одесской области сейчас представляет собой страшное зрелище. После российского теракта на Каховской ГЭС к побережью Одессы и Одесской области с затопленных территорий течением несет мусор, грязь, обломки мебели, части домов.

Специалисты сообщали, что на заповедных землях, которые страдают сейчас из-за искусственного наводнения, обитали различные виды животных, в частности, олени, ласки и тому подобное. Недавно в пригород Одессы на плавневом острове прибило живую косулю - испуганное животное смогло выбраться на берег и убежало.

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