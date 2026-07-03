Россияне 'присматриваются' к Каховскому водохранилищу: в ВМС указали на важную деталь

В Херсонской области, по словам Плетенчука, враг продолжает тактику людоедства.

Россияне планируют увеличить количество подразделений, которые будут действовать на территории бывшего Каховского водохранилища. По данным украинской разведки, это, вероятно, подразделения беспилотных летательных аппаратов и спецназовцы. В то же время, как отметил в эфире телемарафона пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, основным препятствием для оккупантов в указанной местности является Днепр.

В частности, его попросили объяснить, что может означать то, что, по данным разведки, россияне "присматриваются" к бывшему Каховскому водохранилищу – какую опасность представляют потенциальные действия противника и какую "противвес" имеют Силы обороны Украины.

"В любом случае, историческим противовесом является то, что называется река Днепр. Конечно, форсировать такой водоем довольно сложно – и это, кстати, работает в обе стороны. И даже если вы это сделаете, поддерживать темп, поддерживать логистику через Днепр довольно сложно. Поэтому, чтобы они там ни присматривались, какой-то уверенности в том, что это может как-то существенно повлиять на развитие событий сейчас, у меня, например, нет", – сказал Плетенчук.

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В то же время он подчеркнул, что враг постоянно ведет разведку. Также россияне постоянно "терроризируют" население Херсона – наносят удары, которые ничем не оправданы, в том числе по маршрутным автобусам, АЗС и т. д.

"Здесь, в принципе, их тактика остается неизменной – людоедство", – подчеркнул военный.

Ситуация на юге – последние новости

Как писал УНИАН, ранее пресс-секретарь Сил обороны юга Украины, полковник ВСУ Владислав Волошин рассказал, что россияне хотят применить на юге Украины дроны-бомбардировщики, оснащенные напалмом – во время жары захватчики стремятся вызвать как можно больше пожаров.

Как отметил военный, российская 49-я армия, находящаяся на левом берегу напротив города Берислав, получает авиабомбы ЗБ-500, которые фактически представляют собой зажигательный бак. Бак с напалмом, содержащий 200–215 килограммов горючей смеси. Эту горючую смесь оккупанты должны использовать для изготовления зажигательных боеприпасов для дронов-бомбардировщиков.

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