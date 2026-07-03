Россияне 'присматриваются' к Каховскому водохранилищу: в ВМС указали на важную деталь

Россияне планируют увеличить количество подразделений, которые будут действовать на территории бывшего Каховского водохранилища. По данным украинской разведки, это, вероятно, подразделения беспилотных летательных аппаратов и спецназовцы. В то же время, как отметил в эфире телемарафона пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, основным препятствием для оккупантов в указанной местности является Днепр.
В частности, его попросили объяснить, что может означать то, что, по данным разведки, россияне "присматриваются" к бывшему Каховскому водохранилищу – какую опасность представляют потенциальные действия противника и какую "противвес" имеют Силы обороны Украины.
"В любом случае, историческим противовесом является то, что называется река Днепр. Конечно, форсировать такой водоем довольно сложно – и это, кстати, работает в обе стороны. И даже если вы это сделаете, поддерживать темп, поддерживать логистику через Днепр довольно сложно. Поэтому, чтобы они там ни присматривались, какой-то уверенности в том, что это может как-то существенно повлиять на развитие событий сейчас, у меня, например, нет", – сказал Плетенчук.
В то же время он подчеркнул, что враг постоянно ведет разведку. Также россияне постоянно "терроризируют" население Херсона – наносят удары, которые ничем не оправданы, в том числе по маршрутным автобусам, АЗС и т. д.
"Здесь, в принципе, их тактика остается неизменной – людоедство", – подчеркнул военный.
Ситуация на юге – последние новости
Как писал УНИАН, ранее пресс-секретарь Сил обороны юга Украины, полковник ВСУ Владислав Волошин рассказал, что россияне хотят применить на юге Украины дроны-бомбардировщики, оснащенные напалмом – во время жары захватчики стремятся вызвать как можно больше пожаров.
Как отметил военный, российская 49-я армия, находящаяся на левом берегу напротив города Берислав, получает авиабомбы ЗБ-500, которые фактически представляют собой зажигательный бак. Бак с напалмом, содержащий 200–215 килограммов горючей смеси. Эту горючую смесь оккупанты должны использовать для изготовления зажигательных боеприпасов для дронов-бомбардировщиков.