Обстрел порта "Пивденный", где находились резервуары с маслом, привел к его утечке в море. Загрязнение уже добралось до Одессы.

Из-за массированных атак армии РФ по порту "Пивденный" (Одесская область) произошла утечка растительного масла в Черное море - экологи считают это экологической катастрофой.

Как сообщило государственное предприятие "Администрация морских портов Украины", в результате массированных атак в последние дни по инфраструктуре порта "Пивденный" зафиксирована утечка растительного масла в акваторию.

"Первые двое суток после атаки порт находился под непрерывными обстрелами. В связи с этим работы по локализации утечки могли осуществляться лишь частично - исключительно в перерывах между воздушными тревогами с соблюдением требований правил безопасности для персонала", - говорится в заявлении.

Видео дня

Отмечается, что в этот период соответствующие специалисты осуществляли поэтапное перекрытие акватории боновыми заграждениями, а после стабилизации ситуации безопасности они установлены в полном объеме. Для этого были привлечены специализированные суда по сбору загрязняющих веществ.

В АМПУ подчеркнули, что речь идет о растительном масле, которое является органическим веществом и подлежит естественному биологическому распаду. Чиновники уверяют, что сейчас принимаются все возможные меры для локализации и недопущения дальнейшего распространения загрязнения с учетом текущих условий безопасности и погоды.

Также в ведомстве добавили, что акватория порта "Пивденный" временно перекрыта до полной ликвидации последствий утечки растительного масла.

В свою очередь глава Одесской ГВА Сергей Лысак заявил, что в результате вражеской атаки по порту "Пивденный" произошло возгорание контейнеров с мукой и растительным маслом. В результате продукты горения и растительное масло попали в акваторию Черного моря, что привело к загрязнению прибрежной зоны Одессы.

По словам чиновника, растительное масло в морской воде образует пленку на поверхности, которая ограничивает доступ кислорода и света для морских организмов и может привести к их гибели.

Как отметил руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский, 24 декабря после смены ветра на восточный, последствия масштабного разлива растительного (подсолнечного) масла из района порта "Пивденный" дошли до Одесского залива. Специалист отмечает, что речь идет об экологической катастрофе.

"Отрада" и "Ланжерон" - в масляной пленке. На берегу - десятки погибших птиц, преимущественно малая ныряльщица. Причина этого - Россия. РФ системно атакует гражданскую инфраструктуру, и все чаще выбирает объекты, поражение которых может вызвать масштабные экологические последствия: порты, терминалы, резервуары с горючим или маслом, склады, промышленные площадки. Это не "случайный побочный эффект" - это прогнозируемый результат ударов по таким целям", - подчеркивает эколог.

По его данным, 20 декабря терминал Allseeds в порту "Пивденный" подвергся ракетно-дронным ударам. Были повреждены емкости с маслом, вероятно, речь идет о разливе тысяч тонн.

"Теперь, когда загрязнение зашло в Одесский залив, экологические и экономические последствия будут значительными. Хуже всего то, что Одесский залив работает как ловушка для поверхностной пленки. То, что в открытом море могло бы растянуться, здесь накапливается и прибивается к нашему берегу. Именно поэтому последствия будут долговременными и тяжелыми - для экосистем, города и людей", - считает специалист.

Он прогнозирует, что при восточном или северо-восточном ветре масляную пленку и дальше будет прибивать в пределах залива, зона загрязнения может расширяться вдоль одесского побережья. Изменение ветра, по его мнению, может лишь переместить пятна, но не устранит проблему.

По словам Балинского, сейчас нужно срочно принимать решение о временном перекрытии подачи морской воды в Куяльницкий лиман.

Он также дал совет людям, которые хотят помочь пострадавшим в результате разлива масла птицам. В частности, собирать их надо осторожно, в перчатках, поместить в картонную коробку с отверстиями, в теплое и тихое место. Птиц можно и нужно отмывать от масла, используя средство для мытья посуды (желательно без запаха). Сразу выпускать на волю нельзя: "отмытых" птиц необходимо содержать не менее двух недель, чтобы восстановился жировой слой пера. Без этого птица погибнет от холода. Отмытых и сухих птиц можно отвозить в Одесский зоопарк, где о них обещают позаботиться.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры уточнили, что 20 декабря во время массированной вражеской атаки Одесского района ударными дронами были повреждены резервуары предприятия с их последующим возгоранием. В 13 емкостях размещалось подсолнечное масло.

Прокуроры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Последствия атак РФ на порты Одесской области

23 декабря в региональном главке ГСЧС сообщили, что в течение нескольких дней ликвидировали пожар на промышленном предприятии, который вызвала российская атака. Враг пять раз атаковал объект, что наносило новые разрушения и увеличивало масштаб пожара. Как стало известно УНИАН, речь идет о масштабном пожаре в районе порта "Пивденный", где загорелись, в частности, контейнеры с маслом.

Утром 24 декабря начальник Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что на пляжах Одессы зафиксированы пятна, похожие на нефтяные, и обнаружены мертвые птицы. В частности, это касается пляжей "Дельфин" и "Ланжерон". Чиновник отметил, что размер пятен и их происхождение устанавливаются.

Вас также могут заинтересовать новости: