Испания покупает больше ЗРК Patriot из-за угрозы от ракет 'Искандер-М' и 'Кинжал', - СМИ

Стоимость закупки составит 1,7 миллиарда долларов, за которые планируется приобрести четыре ЗРК.

Американская компания Raytheon получила контракт на поставку Испании зенитных ракетных комплексов Patriot, которые должны дополнить уже имеющиеся на вооружении три батареи.

Как отмечает военный портал Defense Express, это ожидаемый выбор, ведь эта система - единственная в мире, которая проявила гарантированное сбивание баллистических и гиперзвуковых ракет, таких как "Искандер-М" и "Кинжал".

Отмечается, что это соглашение проходит в рамках программы Foreign Military Sales и включает пусковые установки, командные пункты, радары, а также тренировочное оборудование. Стоимость закупки составит 1,7 млрд долларов, на которые планируется приобрести четыре ЗРК Patriot PAC3+ без раскрытия конфигурации.

"Если вспомнить предложенную в этом году Дании цену, то там за 1,6 млрд долларов за одну батарею было две РЛС AN/MPQ-65, два командных пункта, шесть пусковых и 56 ракет. То есть Испания получит что-то близкое к этому, может в немного другой комплектации или с большим количеством боеприпасов", - отметили аналитики.

В Defense Express также подчеркнули, что испанская промышленность уже включена в цепочку производства систем Patriot. Речь идет о выпуске компонентов как к ракетам GEM-T совместно с Raytheon, так и PAC-3 MSE вместе с Lockheed Martin. Также на вооружении страны есть уже три батареи.

"В целом Испания достаточно серьезно уступает в вопросе перевооружения многим партнерам по НАТО, еще и отказываясь выполнять обязательства по расходам", - отмечает издание.

Также относительно ЗРК Patriot отмечается, что "сейчас им стало сложнее из-за того, что россияне научились использовать их слабые места для уменьшения эффективности". Впрочем, Соединенные Штаты Америки "уже работают над исправлением этой проблемы, вместе с новыми радаром, пусковыми и даже ракетами".

ЗРК Patriot - последние новости

Ранее издание The War Zone писало, что системы Patriot смогут поражать цели "через плечо" во время пролета. Это означает, что будущие системы Patriot будут иметь дополнительную гибкость для борьбы с угрозами, которые уже пролетели над позицией батареи.

В то же время BILD сообщал, что Польша привела в боевую готовность две системы Patriot из-за пролета МиГ-31 РФ. Источник в НАТО рассказал BILD, что впоследствии российские самолеты развернулись и вернулись на базу.

