У тюленей есть скрытый 'подводный язык': он оказался сложнее, чем предполагали ученые

Гавайские тюлени-монахи могут связывать разные звуки вместе, образуя "комбинированные крики".

Ученые выяснили, что гавайские тюлени-монахи используют удивительно сложный набор подводных звуков для общения. Некоторые типы звуков даже не были зафиксированы ранее, пишет SciTechDaily.

В своем исследовании ученые из Института морской биологии Гавайского университета описали то, как гавайские тюлени-монахи общаются между собой. Их "язык" оказался значительно сложнее, чем предполагали исследователи.

Всего ученые проанализировали тысячи часов пассивных акустических записей с мест, где обитают гавайские тюлени-монахи. Они содержали 25 различных типов подводных звуков. Для сравнения, известный диапазон голосов представителей этого вида, живущих в неволе, ранее включал только шесть звуков.

Исследователи заметили, что тюлени-монахи издают низкочастотные звуки в течение всего дня. Эти звуки появлялись повсеместно на Гавайском архипелаге, а активность звуковых сигналов была наибольшей в местах с более крупными популяциями тюленей.

Более того, ученые выяснили, что гавайские тюлени-монахи могут связывать разные звуки вместе, образуя "комбинированные крики". Это поведение ранее не было зарегистрировано ни у одного вида ластоногих.

По словам ученых, некоторые звуки, которые издавали тюлени, имели конкретные значения. Например, при поиске пищи они часто повторяли элементарный звук, известный как "скулеж".

В издании подчеркнули, что гавайские тюлени-монахи являются единственным видом морских млекопитающих, обитающий исключительно на Гавайях. Эти животные имеют глубокое культурное значение.

Понимание того, как общаются гавайские тюлени-монахи, становится все более важным, поскольку деятельность человека повышает уровень фонового шума в океане, предупредили ученые.

Ученые выяснили, что снится крысам

Ранее ученые выяснили, что сны видят не только люди, но и животные, в частности крысы, обезьяны и даже осьминоги. Писательница и магистр в области эволюционной биологии Беки Хупер рассказала, что исследователям даже удалось выяснить, что именно снится животным.

Она поделилась, что крысам могут сниться определенные места, например, лабиринты, которые они исследовали во время бодрствования. Они также могут даже пройти эти маршруты в обратном порядке и представить новые маршруты в своих снах.

