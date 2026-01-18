Что снится крысам: ученые раскрыли неожиданные факты о жизни животных

Ученые точно знают, что животные видят сны.

Ученые выяснили, что сны видят не только люди, но и животные, в частности крысы, обезьяны и даже осьминоги. Об этом на страницах Discoverwildlife пишет писательница и магистр в области эволюционной биологии Беки Хупер.

По ее словам, науке теперь точно известно, что сон выполняет несколько функций, например, позволяет организму исцелиться, укрепить память, очистить мозг от токсинов. Также считается, что сны "учат" нас реагировать на различные ситуации – не только на те, с которыми мы уже сталкивались, но и на те, с которыми мы можем столкнуться.

Что касается сновидений у животных, то Хупер отметила, что каждый, вероятно, неоднократно видел, как собака или кошка вздрогнули во сне, и эти движения, скорее всего, свидетельствуют о сне.

"Но отсутствие движения не означает отсутствие снов. Многие дикие животные, возможно, эволюционировали так, что не двигаются слишком много во сне, чтобы не привлечь хищников", - пишет она.

Впрочем, ученые точно узнали, что животные видят сны. Перед этим они исследовали активность мозга во время сна.

"Это не изучалось на большом количестве животных, но мозговая активность, подобная сновидениям, была обнаружена у довольно многих видов, включая крыс, обезьян и осьминогов", - сообщила автор.

По ее словам, ученым таким образом даже удалось выяснить, что именно снится животным.

"Нейронная активность у крыс, которые видели сны, свидетельствует о том, что им снятся определенные места, например, лабиринты, которые они исследовали во время бодрствования. И не только это, они могут даже пройти эти маршруты в обратном порядке и представить новые маршруты в своих снах", - рассказала Хупер.

Она добавила, что некоторые ученые считают способность животных видеть сны признаком сознания, а это означает, что "многие виды имеют гораздо более глубокий внутренний мир, чем считалось ранее, и наука только начинает его открывать".

Ранее УНИАН рассказывал, видят ли сны собаки. В одном из исследований ученые пришли к выводу, что люди и собаки настолько похожи, когда дело касается сна, что о человеческом сне можно узнать больше, изучая активность мозга спящих собак.

