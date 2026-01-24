Финские фермеры теряют оленей из-за волков из России: там их количество резко увеличилось

После начала войны в Украине в российских лесах на границе с Финляндией выросло количество хищников.

Финские фермеры, которые держат северных оленей и выпасают их традиционным способом, жалуются на значительные потери животных из-за волков, приходящих с российской стороны границы, говорится в статье The Guardian.

Весной пастухи выпускают оленей на самостоятельный выпас в лес. В декабре стадо должно возвращаться домой. Это древний образ жизни народов страны. Но после начала российского вторжения в Украину резко изменилось количество потерянных оленей. С 2022 года пастухи находят в лесу скелеты оленей, которых добыли волки из России.

Волки и медведи свободно перемещаются через густо засаженную лесом границу Финляндии и России, которая тянется на сотни километров. Пастухи считают, что численность российских волков резко возросла после того, как охотников отправили на войну в Украину, что заставило хищников искать новые территории для охоты в Финляндии.

Фермеры рассказали журналистам, что по останкам оленей можно с уверенностью сказать, что их добыли именно волки. А следы ведут в сторону российской границы.

По данным Ассоциации оленеводов Финляндии, в 2025 году волки убили рекордное количество – не менее 2124 оленей. При этом найденные скелеты, вероятно, составляют лишь часть от реального количества.

Власти говорят, что трудно окончательно сказать о причинах такого роста хищников. Контакты на границе между Финляндией и Россией почти отсутствуют, невозможно получить ответы на основные вопросы. Финские пастухи говорят, что они больше не могут собирать северных оленей, которые пересекли границу, что было обычным делом до вторжения России в Украину.

Изменение статуса волков

До июня прошлого года волк был строго охраняемым видом в ЕС, поскольку во многих странах его почти истребили. Но численность особей в Европе почти удвоилась с 11 193 до 20 300 в период с 2012 по 2023 год. Считается, что хищники убивают около 65 500 голов скота в год, что побуждает некоторые государства ЕС увеличить количество животных для отстрела.

Финляндия отменила запрет на охоту на волков в начале 2026 года, введя вместо этого систему квот на охоту, чтобы ограничить рост популяции.

"Волк – это вид, численность которого может быстро расти. Обычно его популяция достаточно ограничена охотой в России, поэтому возможно, что война в Украине в определенной степени повлияла на эти изменения", – сказал специалист по волкам из Института природных ресурсов Финляндии Илпо Койола.

Согласно официальной статистике, весной прошлого года популяция финского волка составляла около 430 особей, и это тот же подвид, что и российские волки, где обитает примерно 60 000 особей.

Койола говорит, что существует прецедент быстрого роста популяции волков в России во время Второй мировой войны. Тогда их численность удвоилась после того, как миллионы мужчин были отправлены воевать против нацистской Германии на западном фронте Советского Союза. Еще один всплеск произошел, когда распался СССР.

"Мы не знаем, насколько большую роль играли солдаты, размещенные в гарнизонах на границе, в охоте на волков в этом районе. Но увеличение количества нападений происходит почти одновременно с войной в Украине", – сказал эксперт.

К тому же старший научный сотрудник Института природных ресурсов Миа Валтонен, отвечающая за генетическое тестирование волков, отстреленных для контроля популяций, сказала, что большинство волков, отстреленных в Финляндии в последние годы, похоже, не происходят из этой страны.

Как Финляндия укрепляет границу с Россией

Напомним, что 800-километровая граница между странами в настоящее время полностью закрыта. Финляндия продолжает строить забор вдоль нее. Но финны не исключают возможность проникновения российских диверсантов, которым будут способствовать густые леса в этом регионе.

