Дикие хищники уже убили немало собак в селах вокруг Ужгорода.

На Закарпатье жители сел недалеко от Ужгорода жалуются на настоящее нашествие волков. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Закарпатцы говорят, что хищники приходят в села целыми стаями посреди ночи. Их жертвами за последнее время стало немало домашних собак: лишь на одной улице села волки убили с десяток.

"От моей 50-килограммовой собаки осталась одна косточка", - жалуется мужчина по имени Вячеслав, показывая журналистам место гибели своего пса.

Однако селян больше беспокоит даже не это, а то обстоятельство, что волки могут представлять угрозу для детей, которые ходят по сельской дороге в школу. На определенных участках этой дороги малышей будет просто некому защитить, если вдруг нападут хищники.

Вероятно, численный рост волчьей популяции связан с запретом охоты на них, который ввели после полномасштабного российского вторжения, говорят местные. По этой же причине волки стали меньше бояться людей.

Больше деталей в сюжете ТСН:

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Как писал УНИАН, в Нижнеднестровском национальном природном парке в Одесской области объявлен карантин из-за обнаружения смертельного птичьего вируса. За последние несколько дней там зафиксированы случаи гибели лебедей на водоемах Нижнего Днестра.

Также мы рассказывали, что чернобыльские волки-мутанты развили устойчивость к раку. Хищники в Чернобыле подвергаются воздействию радиации, вызывающей рак. Однако исследователи обнаружили, что часть их генетической информации устойчива к онкологии.

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