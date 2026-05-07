В Одесской области завелись крупнейшие водные жуки Европы: ученый пояснил, в чем опасность

В Одесской области зафиксировали крупнейшего в Европе водного жука – большого черного водолюба. Его можно спутать с плавунцем, который может очень больно укусить.

О жуке рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела Национального парка "Тузловские лиманы" Иван Русев. Он также обнародовал видео, на котором можно увидеть огромное насекомое. Ученый отмечает, что это – самый крупный водный жук Европы, длина тела этих существ достигает 5 см.

"Большой черный водолюб полностью оправдывает свое название. Он действительно черный и действительно большой. Сейчас у них сезонная миграция из водоема в водоем... Вы наверняка хоть раз видели этот глянцево-черный панцирь. Ареал этого жука охватывает всю Евразию, вплоть до Дальнего Востока. Поэтому этот плавец может встретиться вам в любом пруду, речушке или озере, на берегу лиманов. Опасен ли этот великан? Вовсе нет!", – подчеркивает Русев.

По его словам, этот жук "почти полный" вегетарианец – ему даже нечем укусить человека. Жизнь водолюба спокойна и беззаботна – неспешно плавая в тихих водах, он перебирается от одной водоросли к другой, словно корова на пастбище, отмечает исследователь. Иногда водолюб не прочь подкрепиться белковой пищей, но только если добыча совсем не сопротивляется.

"Однако есть одно большое "но". Водолюба легко спутать с другим обитателем водоемов – жуком-плавунцем. А вот тот может вцепиться как следует!", – подчеркивает ученый.

Он объясняет, что насекомые похожи – оба заключены в гладкий овальный панцирь и плавают в тех же прудах и ручьях. Русев пояснил, что внешне отличить насекомых почти невозможно.

"Плавунец вдвое меньше водолюба. Но вы же не будете бегать за жуками с линейкой, чтобы измерить каждого, правда? Еще одна отличительная черта – окраска. У плавунца по краю панциря есть тоненькая светлая кайма, а хитиновый щит водолюба абсолютно черный", – констатировал исследователь.

Что нужно знать о плавунце

Согласно открытым источникам, плавунцев существует много видов, их называют "семьей подводных убийц". Взрослый жук достигает 4,5 см, личинка – 7 см. Жук-плавунец довольно агрессивен, проворный и абсолютно неразборчив в еде. Рацион взрослого насекомого – мальки рыб, головастики и другие жуки. Для человека плавунец не представляет серьезной опасности, но может больно укусить, если взять его в руки.

