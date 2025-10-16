Растение под названием дурнишник быстро растет, высасывает из почвы влагу, затеняет все вокруг и буквально вытесняет местные виды.

В Нижнеднестровском национальном природном парке (Одесская область) зафиксировали ядовитое растение - дурнишник обыкновенный, который "убивает" вокруг себя все другие виды.

По информации ученых, дурнишник обыкновенный (Хanthium strumarium) - однолетнее травянистое растение, ядовитое, используется в медицинских целях.

"На первый взгляд - обычное растение. Но оно растет молниеносно, высасывает из почвы воду, затеняет все вокруг и буквально вытесняет местные виды. Поэтому дурнишник внесен в "Черный список" инвазионных растений Украины. Он - незваный гость в наших экосистемах!" - отмечают в заповеднике.

Видео дня

По словам сотрудницы научного отдела нацпарка Натальи Товстухи, перед защитниками природы стоит задача предотвращать распространение этого особо опасного инвазионного растения, сдержать его распространение и защитить природное фиторазнообразие края.

Дурнишник обыкновенный: что о нем известно

Дурнишник обыкновенный - однолетнее травянистое растение. Народные названия: дурнишник колючий, страхополох. Растет в Европе, Северной Америке, умеренных районах Азии. Распространилось в Африке, Австралии, Океании и Южной Америке. Растет на влажной песчаной почве на берегах рек и канав, возле заборов, дорог, на пустырях, свалках, в посевах хлопчатника и других культур.

Стебель прямой, жесткий, ветвистый, серовато-зеленый или красноватый, коротко шероховато-волосистый. Высота - 30-120 см. Листья сердцевидные, трех-пятилопастные, по краям неравномерно зубчатые, с черешками, сверху - зеленые, снизу - светло-зеленые, до 10 см длиной. Плоды продолговатые, округлые, колючие, цепкие семянки - репейники до 1-2 см в диаметре.

Химический состав изучен недостаточно. Листья содержат сравнительно много йода, алкалоидов и аскорбиновой кислоты (около 31,8 мг%), а семена - масла, смолы, гликозид ксантострумарин и йод.

Согласно открытым источникам, растение способствует уменьшению размеров щитовидной железы при зобе и обладает антисептическим, фунгицидным, противовоспалительным действием, является слабым обезболивающим, потогонным и жаропонижающим средством. Отвар из этих растений принимают при поносе и кровавом поносе при шигеллезе, при астме, спазмах в горле и при геморрое. Их даже используют как наружное средство при детской крапивнице, диатезе и различных заболеваниях кожи: лишаях, угрях, сыпи. В китайской народной медицине растение применяют как жаропонижающее, потогонное, успокаивающее средство при ревматизме и переохлаждении. Плоды используют в виде мазей при экземе, зудящих высыпаниях, чесотке и укусах насекомых.

В то же время ученые предупреждают: дурнишник обыкновенный - ядовитое растение, поэтому его внутреннее применение требует большой осторожности.

Вас также могут заинтересовать новости: