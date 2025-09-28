Молодой лес на дне бывшего водохранилища формируют деревья не местной белой вербы, а гибрид с чужеродной вербой.

На месте бывшего Каховского водохранилища формируется уникальная экосистема, похожая на древние вербные леса, но все же не такие, как прежде. Об этом в интервью ZN.UA рассказал академик НАН Украины, заведующий отделом геоботаники и экологии Института ботаники им. Н.Холодного НАН Украины Яков Дидух.

По его словам, на месте бывшего водохранилища формируется экосистема тополево-вербового леса. Такие экосистемы в Украине почти исчезли, и сохранились лишь их фрагменты.

"Этот биотоп имеет высокое природоохранное значение, потому что такие галерейные леса, по данным европейских зоологов, отличаются богатой фауной насекомых (до 450 видов), высокой плотностью размножения и остановки видов птиц, являются местом обитания многочисленных редких видов животных и растений, а также имеют высокую рекреационную ценность", - говорит ботаник.

Вместе с тем новая экосистема несет и определенные потенциальные риски, говорит ученый. По его словам, поймы рек часто превращаются в коридоры для расселения инвазионных (чужеродных агрессивных) видов растений. И эта тенденция уже фиксируется на месте Каховского водохранилища.

"В частности верба, о которой идет речь, - это не местная верба белая, а гибрид с занесенной вербой краснеющей. Такие гибриды могут по-разному влиять на другие природные виды. Да, мы видим воспроизведение природных экосистем. Но они уже не те, что были в прошлом. Природа никогда не возвращается в исходное положение", - объясняет Дидух.

Относительно возможного восстановления Каховского водохранилища и повторного затопления этих территорий, то у ботаника есть определенные сомнения. Он отмечает, что для дикой природы это будет огромной потерей.

"Возникает вопрос не только экономической целесообразности, но и моральности и законности возможного решения об уничтожении крупнейшего по площади пойменного лесного биотопа в случае восстановления Каховского водохранилища в будущем. Конечно, мы не отрицаем возможности восстановления водохранилища, но в разумных объемах для обеспечения орошения, потребностей Запорожской АЭС и судоходства. Нужно отказаться от советской гигантомании. Необходимо все просчитать, искать оптимальные гибкие варианты, а не действовать вопреки природе", - говорит ученый.

