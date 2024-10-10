По словам ученых, это связано с производством пищевых продуктов в мире.

В течение последних 50 лет популяции диких животных на Земле "катастрофически" сократились в среднем на 73%. Об этом говорится в новом анализе, который опубликовал Всемирный фонд дикой природы (WWF), передает The Washington Post.

Отмечается, что WWF и Лондонское зоологическое общество отслеживают 5495 видов амфибий, птиц, рыб, млекопитающих и рептилий по всему миру с помощью базы данных "Индекс живой планеты", которая показывает, насколько человеческая деятельность уничтожает их. Согласно новому отчету, популяции пресноводных видов сократились в среднем на 85%, наземных - на 69%, а морских - на 56% между 1970 и 2020 годами.

"Это действительно указывает нам на то, что ткань природы распадается", - отметила главный научный сотрудник WWF Ребекка Шоу.

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По ее словам, глобальное сокращение популяций этих животных, скорее всего, будет иметь каскадный эффект.

"Популяции позвоночных животных поддерживают здоровье экосистем и услуги, которые мы получаем от них, такие как стабильный климат, обильная и чистая вода, здоровые почвы для выращивания продуктов питания, продуктивное рыболовство, которое обеспечивает людей белком. Если вы наблюдаете такое сокращение популяций позвоночных по всему миру, то со временем у вас возникнут проблемы с поддержанием и сохранением здоровья и благосостояния людей", - объяснила Шоу.

В WP подчеркнули, что наибольшее сокращение произошло в Латинской Америке и Карибском бассейне - в среднем на 95%, после этого идут Африка, (76%), Азия и Тихоокеанский регион (60%).

В то же время в отчете говорится о том, что это частично объясняется тем, что в Европе, Центральной Азии и Северной Америке, где популяции животных сократились более чем на треть, люди, которые там живут, уже уничтожили природу в больших масштабах до 1970 года.

В анализе добавили, что разрушение и потеря среды обитания вызваны в результате производства пищевых продуктов, а также вырубкой тропических лесов, чтобы освободить место для животноводческих ферм. В отчете отметили, что примерно 40% всех пригодных для жизни земель на планете люди используют для производства пищевых продуктов.

"Чтобы сохранить живую планету, на которой процветают люди и природа, нам нужны действия, которые соответствуют масштабам вызова", - отметили в докладе.

Ребекка Шоу подчеркнула, что люди тоже могут повлиять на выбор продуктов, особенно потреблять меньшее количество животного белка.

"Пришло время действовать, и это должны быть масштабные действия, согласованные и сосредоточены как на климате, так и на природе, чтобы изменить эти тенденции", - подчеркнула она.

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Как писал УНИАН, крупнейшая в мире амфибия, которую когда-то считали одним видом, на самом деле может представлять собой до девяти отдельных видов. Согласно исследованию, хотя они кажутся похожими, однако все же генетически разделились по крайней мере на семь отдельных видов, вероятно, может существовать и 9 видов.

Также стало известно, что из-за деятельности человека в Европе исчезло большое количество устричных рифов. Сейчас из-за чрезмерного вылова рыбы, дноуглубительных работ и загрязнения уникальные образования "ютятся" на нескольких квадратных метрах.

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