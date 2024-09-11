Местных жителей предупреждают об опасности - дикие животные оказались на свободе.

Наводнения опустошили зоопарк в Нигерии, в результате чего крокодилы оказались на свободе, сообщает Reuters.

Как сообщается, наводнения на севере Нигерии погубили более 80% животных в большом зоопарке, где обитают самые разные дикие животные: от львов и крокодилов до буйволов и страусов.

"Некоторые смертельно опасные животные попали в наши общины, например, крокодилы и змеи", - говорится в заявлении зоопарка. Местных жителей призвали принять меры предосторожности.

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Как сообщается, наводнения начались из-за прорыва плотины. В результате катастрофы тысячи людей оказались без крова над головой.

В результате наводнений на северо-востоке страны в прошлом месяце погибло не менее 49 человек, а в результате наводнения 2022 года погибло более 600 человек.

Тайфун "Яги" вызвал сильные наводнения и оползни во Вьетнаме, унеся жизни более 60 человек. Шторм затопил север страны, включая столицу - Ханой. Мост через Красную реку рухнул. Власти с помощью громкоговорителей предупреждают жителей о возможной эвакуации. Наводнения также повредили более 50 000 домов и затопили 148 600 гектаров рисовых полей.

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