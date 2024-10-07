Результаты исследования должны сыграть решающую роль в формировании усилий по сохранению этих саламандр.

Согласно новому исследованию, что китайская гигантская саламандра, которую когда-то считали одним видом, на самом деле может представлять собой до девяти отдельных видов.

Южнокитайская гигантская саламандра претендует на звание крупнейшей в мире амфибии, достигая 1,8 метра в длину. Представление о том, что она имеет нескольких видов, существовало и до этого времени - исследователи предполагали такую ​​возможность в течение последних 20 лет, пишет Interesting Engineering.

По словам автора исследования Мелиссы Марр, сложно определить, существует ли несколько видов, просто взглянув на китайских гигантских саламандр, ведь их внешний вид оставался неизменным на протяжении "миллионов лет".

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Для дальнейшего изучения ученые проанализировали различия ДНК между различными популяциями саламандр и сравнили их с различиями, наблюдаемыми между другими видами саламандр.

Согласно исследованию, хотя они кажутся похожими, но генетически разделились по крайней мере на семь отдельных видов. Возможно, существует даже до девяти видов, хотя данные недостаточно убедительны, чтобы подтвердить это с уверенностью, добавила Марр.

Отмечается, что результаты исследования должны сыграть решающую роль в формировании усилий по сохранению этих саламандр. Марр сказала:

"Наши результаты подчеркивают настоятельную необходимость защиты этих уникальных амфибий, пока не стало слишком поздно".

Китайские гигантские саламандры классифицируются как вид, находящийся под угрозой исчезновения, в первую очередь из-за чрезмерной эксплуатации диких популяций для поддержания индустрии разведения саламандр, которая поставляет на китайский рынок деликатесов, как отмечают авторы.

Ученые объясняют в своей статье, что неназванные виды не могут быть включены в национальные или международные природоохранные структуры, что подвергает их риску исключения из усилий по восстановлению.

Необходимо сосредоточиться на выявлении ранее неизвестных видов гигантской саламандры в Китае, поиске выживших особей и обеспечении их признания в законодательстве об охране природы, сказал Сэмюэл Терви, один из авторов исследования.

"Все виды, которые мы сейчас идентифицировали, таким образом, находятся под высоким риском исчезновения навсегда. Если мы хотим избежать потери крупнейших в мире амфибий, нам необходимо действовать срочно, чтобы гарантировать, что эти недавно признанные виды будут официально признаны и защищены законом", - добавил он.

Новости о животных

Новый вид рыб был найден в Красном море: менее 2 сантиметров в длину, он умудрился вместить достаточно ярости в свою крошечную мордочку, чтобы заслужить общее название "сварливый карликовый бычок".

Ученые впервые заметили новый для науки вид во время погружения вФарасан Бэнкс в Саудовской Аравии, а затем нашли еще около Тувала в Красном море. Сначала он был похож на огненного карликового бычка (Sueviota pyrios) - редкую красавицу, известную только по одному экземпляру, собранному еще в 1972 году, - но позже они поняли, что это совершенно новый вид.

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