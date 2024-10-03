Уникальные рифы в Европе когда-то покрывали площадь размером с Северную Ирландию.

Ранее в Европе рифы высотой с дом занимали не менее 1,7 млн гектаров морского дна, а сейчас из-за чрезмерного вылова рыбы, дноуглубительных работ и загрязнения уникальные образования "ютятся" на нескольких квадратных метрах.

"Исследование, проведенное британскими учеными, выявило, насколько большими они были когда-то: рифы высотой с дом занимали не менее 1,7 млн га (4,2 млн акров) от Норвегии до Средиземного моря, площадь больше, чем Северная Ирландия", - пишет The Guardian.

Отмечается, что в исследовании участвовали десятки ученых, которые изучали правительственные записи, морские карты, отчеты о рыболовстве, таможенные документы, отчеты натуралистов, научные журналы и газеты XVIII, XIX и начала XX веков, чтобы собрать воедино распространение европейской плоской устрицы (Ostrea edulis).

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В результате, исследователи нашли "яркие и трогательные" отчеты о рифах, которые были в 1196 местах у берегов таких стран, как Великобритания, Франция, Ирландия, Дания, Испания, Германия и Нидерланды. В одном из документов упоминаются устричные рифы, достигающие 7 метров высотой в Черном море.

Сейчас лишь горстка естественных устричных рифов размером не более нескольких квадратных метров "цепляется" за европейские побережья после того, как они были уничтожены человечеством.

Соавтор отчета Рут Терстан сказала, что "поражена" масштабами рифов, которые когда-то были.

"Я знала, что раньше устриц вылавливали в огромных количествах. Поэтому мы подозревали, что эти рифы могут быть больше, но находка информации, свидетельствующей о таком охвате, меня поразила. Мало кто в Великобритании сегодня видел плоскую устрицу, которая является нашим местным видом. Устрицы все еще существуют в этих водах, но они разбросаны, а рифы, которые они построили, исчезли", - отметила она.

По словам Терстан, многие склонны думать о морском дне как о плоском, илистом пространстве, но в прошлом его значительная часть представляла собой трехмерный ландшафт из сложных живых рифов. Они создали богатые экосистемы, обеспечив среду обитания для почти 200 видов рыб и ракообразных, включая ската-хвостокола, короткокрылого морского конька и европейского осетра. Рифы также сыграли важную роль в стабилизации береговых линий, круговороте питательных веществ и фильтрации воды.

Терстан добавила, что в некоторых частях Европы, включая побережье Бретани, западное побережье Ирландии и Шотландии, сохранились остатки рифов. Но они занимают чуть более нескольких квадратных метров, в отличие от квадратных километров в прошлом.

"Значительные экологические функции, которые эти рифы выполняли, больше не существуют, что мы и подразумеваем под функционально вымершими", - заявила Терстан.

Некоторые из отчетов, найденных исследователями, вызывают грусть, поскольку люди осознавали, что губят. Например, один из авторов в 1852 году писал: "В Уош около 50 лет назад были огромные устричные отмели; одна из них тянулась почти на всю длину Уош и тянулась примерно на 50 миль".

Описание "большого" рифа в трех милях от острова Мэн гласит:

"20 лодок потратили семь лет, чтобы извлечь эти устрицы. Устрицы были густыми на этом дне... Одна лодка ловила 30 000 устриц за неделю".

Отчет из Франции описывает лов устриц в 1909 году: "С 10 по 24 апреля велась ловля. Количество пойманных устриц составляло 16 миллионов".

Филин цу Эрмгассен, почетный научный сотрудник Эдинбургского университета, сказала, что разрушение медленно формирующихся рифов было быстрым.

"Это были огромные области, которые были покрыты толстой коркой устриц и кишели другими морскими обитателями. Произошла фундаментальная перестройка и выравнивание нашего морского дна", - отмечает она.

По данным The Guardian, проекты восстановления популяции устриц уже реализуются, но исследователи говорят, что для достижения результата их необходимо масштабировать.

Проблемы экологии в мире

Как сообщал УНИАН, из-за изменения климата ленивцы в Центральной и Южной Америке, известные одновременно своим очарованием и медлительностью, оказались на грани вымирания. Исследователи обнаружили, что медленный метаболизм животных и их ограниченная способность регулировать температуру тела могут поставить под угрозу их существование в мире. В частности речь идет о популяциях, которые живут в высокогорных регионах.

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