Азот аммонийный появился в результате разложения органических остатков.

В Одессе наблюдается массовое цветение Черного моря - экологи обнаружили значительное превышение вредных веществ. Об этом заявила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

"В последние недели жители Одессы и отдыхающие на пляжах наблюдают значительное скопление водорослей, которые волнами прибивает к побережью. Вода в прибрежной зоне приобретает зеленый, грязно-желтый или коричневый оттенок", - констатируют специалисты.

Поэтому, отмечают они, государственные инспекторы отобрали пробы морской воды в пределах города, в местах, где водоросли образуют почти сплошной слой на поверхности. Сейчас стало известно, что результаты анализов показали превышение норм. В частности, взвешенные вещества - в 1,5 раза больше нормы, что ухудшает прозрачность воды, уменьшает проникновение света и влияет на фотосинтез водных растений.

Видео дня

Также наблюдается превышение азота аммонийного в 5,5 раза больше нормы. Специалисты объясняют, что это - токсичное соединение, которое появляется в результате разложения органических остатков. Оно опасно для водных организмов, особенно при высокой температуре и низком уровне кислорода, и может приводить к замору рыбы.

"Избыток питательных веществ в воде способствует процессу эвтрофикации - так называемому "цветению" моря, которое сопровождается дефицитом кислорода и ухудшением состояния морской экосистемы", - говорится в сообщении.

По данным Одесского областного центра контроля и профилактики болезней, за период с 4 августа по 10 августа зафиксировано 200 случаев заболевания кишечными инфекциями, среди них почти 130 несовершеннолетних. Наиболее пораженная "группа" - дети в возрасте 1-4 года (41,3%). Среди общего количества заболевших людей 7,5% связали инфицирование с купанием в водоемах, в частности в море.

В то же время специалисты отмечают, что люди часто "не видят" связи болезни с купанием, но на самом деле это вполне возможно. В любом случае, желательно не нырять в морскую воду, где наблюдается скопление водорослей, следить, чтобы дети не глотали воду и особенно осторожными нужно быть людям, имеющим определенные хронические заболевания, открытые раны и тому подобное.

Как уберечь себя от кишечных инфекций

Напомним, ранее заместитель генерального директора по исследованию биологических факторов Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Сергей Дементьев рассказал УНИАН, что нужно делать, чтобы уберечься летом от кишечных инфекций.

По его словам, надо избегать употребления сырых морепродуктов, соблюдать правила термической обработки рыбы, моллюсков, креветок и т.д., хранить морепродукты в холодильнике при температуре не выше +8°C. Также нельзя купаться в море с открытыми ранами.

Вас также могут заинтересовать новости: