На Львовщине спасатели вызволили из колодца боброву пару (видео)

Видео спасения животных сегодня выложила пресс-служба ГСЧС.

В Червонограде на Львовщине 28 февраля спасатели вызволили из колодца двух бобров.

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Видео спасения животных сегодня выложила пресс-служба ГСЧС.

Пару испуганных бобров заметили местные рыбаки, они и позвали на помощь спасателей.

На место происшествия было направлено спасательное отделение 33-й Государственной пожарно-спасательной части г. Червоноград.

Бобров из колодца удалось вытащить спасательной веревкой и подручными средствами. Пленников сразу выпустили в водоем.

Как сообщал УНИАН, во Львове зоозащитники выкупили на средства неравнодушных енота, которого предыдущий владелец кормил собачьим кормом и не заботился о здоровье животного.