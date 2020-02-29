На Львовщине спасатели вызволили из колодца боброву пару (видео)
13:49, 29 февраля 2020Экология
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Видео спасения животных сегодня выложила пресс-служба ГСЧС.
Flickr.com
В Червонограде на Львовщине 28 февраля спасатели вызволили из колодца двух бобров.
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Видео спасения животных сегодня выложила пресс-служба ГСЧС.
Пару испуганных бобров заметили местные рыбаки, они и позвали на помощь спасателей.
На место происшествия было направлено спасательное отделение 33-й Государственной пожарно-спасательной части г. Червоноград.
Бобров из колодца удалось вытащить спасательной веревкой и подручными средствами. Пленников сразу выпустили в водоем.
Как сообщал УНИАН, во Львове зоозащитники выкупили на средства неравнодушных енота, которого предыдущий владелец кормил собачьим кормом и не заботился о здоровье животного.
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