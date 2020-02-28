Во Львове зоозащитники выкупили енота, которого кормили собачьим кормом (фото)

Енот находится на карантине, где проходит психическую и физическую адаптацию наряду с другими животными.

Во Львове зоозащитники выкупили на средства неравнодушных енота, которого предыдущий владелец кормил собачьим кормом и не заботился о здоровье животного.

Об этом в Facebook сообщил активист Орест Залипский.

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Деньги на выкуп начали собирать еще 19 февраля. Об ужасном состоянии енота зоозащитников проинформировали знакомые его владельца, потому что те отказывались в дальнейшем заниматься подопечным и предлагали отдать за 5 500 гривень.

По словам Залипского, у енота диагностировали авитаминоз из-за плохого питания.

«На самом деле ну очень испуган, не знает, что такое виноград и другие фрукты, а это именно то, за что еноты готовы сделать все, не говорим даже про креветки, которые все еноты очень любят... Потому что ел собачий и кошачий корм низкой линии качества», – пишет он.

Сейчас енот находится на карантине, где проходит психическую и физическую адаптацию наряду с другими животными.

Как сообщал УНИАН, в Днепре пес Сильвер, которому живодер отрубил все лапы, после ветеринарной реабилитации начал ходить без протезов.