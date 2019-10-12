Экотолока: из берегов Днестра в Одесской области активисты собрали 30 тонн мусора (видео)

Волонтеры обошли всего около 2 километров побережья.

30 тонн отходов всего лишь за пол дня собрали активисты с берегов Днестра в Одесской области.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте также600 килограммов хлама: волонтеры устроили уборку в польских Татрах в разгар турсезона (видео)

Там люди сплотились, чтобы вычистить от мусора берега реки. Менее 5 часов понадобилось, чтобы заполнить два грузовика. И это волонтеры обошли всего около 2 километров побережья.

За суетой на берегу следили и рыбалки. Они убеждены, что чистоты окружающей среды можно добиться только штрафами. Рыбаки говорят, что постоянно делают замечания отдыхающим. Но похоже, что участникам экологической акции хватит работы еще не на один субботник.