Экотолока: из берегов Днестра в Одесской области активисты собрали 30 тонн мусора (видео)
22:02, 12 октября 2019Экология
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Волонтеры обошли всего около 2 километров побережья.
30 тонн хлама за пол дня собрали активисты с берегов Днестра в Одесской области
30 тонн отходов всего лишь за пол дня собрали активисты с берегов Днестра в Одесской области.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Там люди сплотились, чтобы вычистить от мусора берега реки. Менее 5 часов понадобилось, чтобы заполнить два грузовика. И это волонтеры обошли всего около 2 километров побережья.
За суетой на берегу следили и рыбалки. Они убеждены, что чистоты окружающей среды можно добиться только штрафами. Рыбаки говорят, что постоянно делают замечания отдыхающим. Но похоже, что участникам экологической акции хватит работы еще не на один субботник.
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