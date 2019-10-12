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Экотолока: из берегов Днестра в Одесской области активисты собрали 30 тонн мусора (видео)

22:02, 12 октября 2019
Экология
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Там люди сплотились, чтобы вычистить от мусора берега реки. Менее 5 часов понадобилось, чтобы заполнить два грузовика. И это волонтеры обошли всего около 2 километров побережья.

За суетой на берегу следили и рыбалки. Они убеждены, что чистоты окружающей среды можно добиться только штрафами. Рыбаки говорят, что постоянно делают замечания отдыхающим. Но похоже, что участникам экологической акции хватит работы еще не на один субботник.

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Теги: #мусор#Одесская область#Днестрпогода в Одессе