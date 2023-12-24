"Мене заставили пити молоко", "Не заставляйте дітей спати" - таких вариантов нет в украинском языке.

Украинский филолог Александр Авраменко продолжает развенчивать слова-суржики в языке и указывать украинцам на очевидные ошибки в применении различных фраз.

В частности, в центре внимания языковеда в очередном экспресс-уроке оказалось слово "заставити".

В украинском языке слово "заставить" употребляется в двух значениях:

"Заставити" можно вещь в ломбарде, то есть отдать кредитору в залог;

"заставити" можно комнату мебелью, то есть наполнить комнату какими-то предметами.

То есть, в контексте предложения "мене заставили пити молоко", правильно сказать "примусили" или "змусили".

"Отже, мене примусили пити молоко і не змушуйте дітей лягати спати" - ось правильні варіанти", - сказал Авраменко.

Почему не стоит "поступати" в вуз - что говорит Авраменко

Ранее языковед также указал на ошибку в выражении "поступати в вуз". Такую оговорку допустил один из известных политиков во время выступления в эфире, однако украинцам брать с него пример не стоит. Итак, как правильно сказать "поступить в вуз" - смотри в уроке.

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