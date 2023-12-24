Украинский филолог Александр Авраменко продолжает развенчивать слова-суржики в языке и указывать украинцам на очевидные ошибки в применении различных фраз.
В частности, в центре внимания языковеда в очередном экспресс-уроке оказалось слово "заставити".
В украинском языке слово "заставить" употребляется в двух значениях:
- "Заставити" можно вещь в ломбарде, то есть отдать кредитору в залог;
- "заставити" можно комнату мебелью, то есть наполнить комнату какими-то предметами.
То есть, в контексте предложения "мене заставили пити молоко", правильно сказать "примусили" или "змусили".
"Отже, мене примусили пити молоко і не змушуйте дітей лягати спати" - ось правильні варіанти", - сказал Авраменко.
Почему не стоит "поступати" в вуз - что говорит Авраменко
Ранее языковед также указал на ошибку в выражении "поступати в вуз". Такую оговорку допустил один из известных политиков во время выступления в эфире, однако украинцам брать с него пример не стоит. Итак, как правильно сказать "поступить в вуз" - смотри в уроке.