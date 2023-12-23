В центре внимания языковеда оказалась ошибка известного политика.

Самый известный языковед Украины Александр Авраменко объяснил на примере ошибки одного из украинских политиков Юлии Тимошенко, почему украинцы не должны "поступати" в вуз.

Он рассказал подробнее об этой популярной лингвистической "ловушке", в которую попадают многие украинцы в рамках одного из своих экспресс-уроков на YouTube.

"Мы говорим "поступ" в университет или "всту"? Конечно, "вступ". Поэтому правильно сказать не "поступити", а "вступити"", - пояснил языковед.

Также он акцентировал, не стоит употреблять в отношении образовательных учреждений словосочетание "учбовий заклад". "В украинском языке слова "учеба" нет. Языковеды в целом не советуют употреблять соответствующее прилагательное "учбовий". Оно даже не во всех словарях упоминается. Поэтому правильно сказать "вищий учбовий заклад", - акцентировал он.

Авраменко заявил об оказии с тремя словами

Недавно топ-языковед Авраменко также объяснил, в чем заключается "оказия" со словами "вірогідний", "імовірний", "достовірний".

Некоторым может показаться, что у них одинаковое значение. Но это не так, следует различать, где какое слово правильно применить в украинском языке.

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