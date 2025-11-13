Почему авиарежим до сих пор обязателен в самолетах и чем опасен его игнор — объяснили два пилота.

Когда вы включаете авиарежим, телефон прекращает подключаться к сотовым вышкам, а в некоторых случаях — и к Wi-Fi и Bluetooth. Эта функция появилась еще в 1991 году по требованию Федеральной комиссии по связи США: тогда опасались, что сигналы мобильных телефонов могут мешать работе важнейших приборов самолета.

Есть и дополнительный плюс — авиарежим помогает экономить батарею, ведь поиск сотовой сети, Wi-Fi или Bluetooth-устройства заметно расходует заряд. Но что же произойдет, если не включать авиарежим в полете? Вас арестуют? Или ваш телефон? На самом деле — ничего, пишет BGR со ссылкой на слова пилота и инструктора с 7 000 летных часов Гэри Кокса.

Того же мнения придерживается и PerchPoint — пилот, автор TikTok и ветеран армии США. Однако все же есть вероятность, что возникнет помеха в гарнитурах".

Шумы в эфире — почему это важно

Успешный полет зависит от идеально четкой связи с диспетчерами. Именно авиадиспетчеры управляют тысячами самолетов в воздухе и на земле ежедневно. Гарнитуры пилотов рассчитаны на максимально чистый звук — это критически важно.

По словам PerchPoint, если три-четыре пассажира попытаются подключиться к мобильной сети прямо в воздухе, радиоволны телефонов могут накладываться на радиосигналы гарнитур. Не катастрофически, но создавая неприятные шумы и искажения: пилоты услышат диспетчера, но связь может быть "грязной".

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) по этой причине считает включение авиарежима единственным гарантированным способом предотвратить влияние телефона на бортовые системы. При этом современные настройки авиарежима позволяют пользоваться Wi-Fi и Bluetooth, отключая только мобильную сеть.

Даже небольшие меры помогают избежать лишнего стресса в полете — достаточно просто убедиться, что авиарежим включен, и что вы не берете с собой на борт устройства, которые вызывают подозрения. Это делает перелет комфортнее и безопаснее для всех.

Полезен ли режим полета - не только в самолете

Включать авиарежим иногда полезно и на земле. Помимо экономии батареи, он способен ускорить зарядку телефона. Есть и быстрый лайфхак, позволяющий улучшить сигнал практически на любом смартфоне: включить авиарежим, подождать несколько секунд и выключить снова.

Это принудительно разрывает связь с текущей вышкой, и телефон подключается заново — к более стабильной или ближней сети.

