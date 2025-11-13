13 ноября принято делать добрые поступки и чествовать незрячих людей.

Дата 13 ноября полна интересных народных обычаев и традиций. Чтобы привлечь счастье в свою жизнь, стоит прислушаться к мудрости наших предков. На планете сегодня праздник незрячих людей, а православные верующие чтят известного богослова.

Какой сегодня праздник в Украине

13 ноября родились некоторые известные украинцы - врач-гистолог Александр Черняхивский, писатель Остап Вишня, композитор Герман Жуковский и математик Игорь Скрыпник, а также крымскотатарский активист Мустафа Джемилев.

Никакой праздник сегодня в Украине не отмечается, но сегодняшняя дата связана с несколькими важными историческими событиями. Например, в 1918 году была создана Директория УНР, а в 1997 состоялась первая встреча Центральной избирательной комиссии Украины.

Какой сегодня праздник церковный

Архиепископа Иоанна Златоуста, который был Константинопольским проповедником, чествуют приверженцы нового православного календаря. В старом стиле 13 ноября - праздник мученика Петра Многострадального, а также отшельников Никодима и Спиридона Киево-Печерских.

Какой сегодня праздник в мире

13 ноября наступает Международный день слепых, в честь которого незрячие устраивают различные мероприятия и обсуждают, как города можно сделать более доступными для людей со слабым зрением.

Есть еще некоторые всемирные праздники сегодня - День качества, День юзабилити, День добра, День курицы.

Какой сегодня праздник в народе

Многие приметы этой даты предсказывают погоду по поведению животных:

если воробьи и синицы весело чирикают, то скоро потеплеет;

кошка ищет теплое место - к морозам;

рыба выпрыгивает из воды - к дождю;

утренний туман сулит затяжные ливни.

Обычаи даты обоснованы тем, какой сегодня церковный праздник. Древние люди в Златоустов день старались безвозмездно помогать другим, поскольку святой прославился добрыми делами. Самому Иоанну молились о прощении грехов, помощи в работе и учебе, наказании для обманщиков.

Очень удачен день для любых поездок, путешествий - дорога будет легкой. Также хорошо закончатся начатые 13 ноября дела, но их обязательно нужно довести до конца.

Что нельзя делать сегодня

Народные верования предостерегают, что в этот день нужно быть осторожными со словами. Нельзя лгать, материться, желать другим зла и в целом говорить недобрые вещи, иначе все сказанное обернется против человека. Также не стоит в праздник сегодня принимать подарки и оплату за помощь, поскольку святой Иоанн ценит бескорыстие.

