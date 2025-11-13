'Не на показ': Рыбчинский резко ответил на вопрос о третьей женитьбе

Композитор заявил, что у него "нет никакого смысла презентовать жену".

Украинский поэт, композитор и продюсер Евгений Рыбчинский косвенно подтвердил свой третий брак, передает ТСН. Как отмечается, он тщательно скрывает свою возлюбленную, считая, что личная жизнь должна оставаться за кадром.

В комментарии для проекта "Наедине с гламуром", Рыбчинский избежал прямого ответа на вопрос о браке, но дал четко понять, что действительно женился, назвав избранницу своей супругой.

"У меня нет никакого смысла презентовать жену, потому что это личное, оно не на показ", - заявил композитор.

Известно, что впервые Евгений Рыбчинский женился в возрасте 19 лет с Анастасией Рыбчинской. Их брак длился почти 14 лет. Позже продюсер женился в 37 лет на женщине по имени Юлия.

Напомним, как писал УНИАН, на днях бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал предложение руки и сердца соучредительнице издательства "Книголав" Светлане Павелецкой. До 2022 года Кулеба был женат на депутате Киевского городского совета Евгении Кулебе. У них родилось двое детей - сын Егор и дочь Любовь.

