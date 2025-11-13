Трамп готов встретиться с Путиным: Рубио назвал единственное условие

Вашингтон хочет реальных результатов, а не очередных разговоров с Кремлем, отметил госсекретарь.

Президент США Дональд Трамп согласится на новый саммит с российским диктатором Владимиром Путиным только если встреча будет иметь реальные шансы помочь остановить войну в Украине.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время общения с прессой на полях встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде, передает агентство Bloomberg.

"Обе стороны пришли к согласию, что следующая встреча наших президентов должна принести конкретный результат - мы должны знать, что есть реальный шанс получить что-то положительное", - сказал Рубио.

Видео дня

По его словам, Вашингтон не хочет проводить встречи "ради самих встреч".

Саммит в Будапеште - что надо знать

В октябре Трамп объявил о намерении провести новый саммит с Путиным после телефонного разговора, но встреча так и не состоялась. Москва снизила ожидания относительно быстрого диалога, одновременно продолжая атаки на Украину.

Ранее Трамп усилил санкционное давление на Россию, введя ограничения против ее крупнейших нефтяных компаний.

Путин нашел козла отпущения после срыва Будапештского саммита. Им оказался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который оказался в немилости у Кремля, ведь именно его считают виновником дипломатической неудачи.

Сам Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова к саммиту в Будапеште. Он утверждает, что саммит якобы сорвали "подковерные доклады" Трампу.

Вас также могут заинтересовать новости: