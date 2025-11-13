Кулинар признался, отказался ли он от свободных отношений.

Украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко признался, что познакомился со своей новой девушкой Екатериной Воскресенской почти год назад - 24 ноября 2024-го, передает ТСН.

"Это день после моего дня рождения… Мы еще не отмечали, у нас еще нет годовщины. Но мы договорились, что будем праздновать тихо. Мы договорились о чем-то таком, что раньше мне в медиа запрещали. Теперь она будет это делать, но я не могу раскрывать", - отметил он в комментарии для проекта "Наедине с гламуром".

При этом Клопотенко также высказался о том, отказался ли он от свободных отношений, которых ранее придерживался.

"Мы договорились о том, что мы учимся строить отношения на честности. Если какой-то парень или девушка понравились - ты об этом обязательно рассказываешь. У нас нет никакого секрета. Мы еще учимся строить их (отношения - УНИАН). Мы обо всем общаемся. Куда оно приведет - туда и приведет. Но мы точно не будем друг другу врать. Я остался свободным, но это не значит, что я могу быть с другими девушками", - заявил кулинар.

Напомним, как писал УНИАН, Евгений Клопотенко впервые показал свою загадочную девушку в октябре 2025-го года.

