Организаторы конкурса отметили стиль группы Ziferblat.

Представители Украины на "Евровидении-2025", группа Ziferblat номинированы на престижную премию конкурса. Музыканты поборются за звание "Иконы стиля".

EBU (Европейский вещательный союз) опубликовала всех номинантов премии Eurovision Awards 2025, среди которых и украинская группа Ziferblat. Она представлена только в одной номинации "Иконы стиля", где и поборется за победу.

Конкуренцию представителям Украины составит албанская группа Shkodra Elektronike, Эрика Викман из Финляндии и итальянец Лучио Корси.

Голосование Eurovision Awards 2025 уже открыто и продлится до 16 ноября. В течение этих нескольких дней фаны смогут отдать свой голос в официальном приложении "Евровидения".

Участники группы Ziferblat действительно имели эффектные костюмы на "Евровидении-2025", которые для них создал всемирно известный украинский дизайнер Иван Фролов. Лидер коллектива Даниил Лещинский был одет в ярко-розовый наряд, тогда как его брат Валентин в синий, а барабанщик Федор Ходаков в бирюзовый.

Стоит отметить, что кроме номинации "Иконы стиля", на премии Eurovision Awards 2025 заявлены еще 10 категорий. Среди них "лучшая хореография", "лучший вокал", "лучший видеоклип" и многие другие.

