В четверг, 13 ноября, когда Луна образует квадрат с Меркурием, энергия подтолкнет к действию. С этого момента три знака Зодиака входят в новую, по-настоящему сильную фазу жизни. Квадрат Луны и Марса может вызывать внутреннее напряжение или раздражение, но одновременно помогает развеять сомнения и увидеть все в новом свете, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Эта астрологическая комбинация пробуждает осознанность и желание идти вперед. Пусть эмоции будут на пределе - именно через них проявляется то, что действительно важно. 13 ноября каждый из нас почувствует: пора сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Эти три знака решаются занять твердую позицию, действуя из честности к себе.

Речь идет не о борьбе, а о внутренней смелости. Квадрат Луны и Марса - это словно пробуждающий звонок, который фокусирует внимание и направляет энергию в нужное русло. Теперь ясно, куда вложить свои силы - и страха перед шагом вперед больше нет.

Дева

Этот день покажет, что именно мешало вам двигаться дальше. Вы долго терпели и ждали идеального момента, но, возможно, сами забыли, ради чего. 13 ноября станет напоминанием: жизнь не поддается идеальному планированию - и в этом ее прелесть.

Доверьтесь интуиции, отпустите контроль и позвольте событиям идти своим чередом. Ваши действия сегодня могут быть спонтанными, но именно это даст свежие впечатления и вдохновение. Наступает время перемен, Дева - доверьтесь потоку.

Весы

Квадрат Луны и Марса проверит ваше равновесие, но только для того, чтобы вы укрепили его. Возможно, вы спросите себя, зачем нужны такие испытания - ответ придет, когда вы их пройдете.

13 ноября Вселенная требует от вас определенности. Сомнения больше не работают, важно принять решение и действовать. Ваш ум сейчас ясен как никогда, и выбор, который вы сделаете, укрепит уверенность. Это момент силы, Весы - и вы наконец почувствуете внутреннюю свободу.

Стрелец

Это ваш элемент - движение, перемены, цель. Беспокойство превращается в двигатель прогресса, стоит лишь направить энергию туда, где она действительно нужна.

13 ноября вы ощутите, что пора выйти из застоя и сделать шаг навстречу новому. Не потому что все плохо, а потому что душа требует развития. Вселенная очищает пространство вокруг, убирая лишнее, чтобы вы могли сосредоточиться на главном. И как всегда, Стрелец, вы делаете это по-своему - вдохновенно и смело.

