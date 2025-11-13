В октябре боец сообщил, что женился.

Народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на слухи о тайной свадьбе с известным военнослужащим Валерием Маркусом.

Напомним, как писал УНИАН, в октябре Маркус сообщил, что женился. Личность своей избранницы при этом он не раскрыл. В сети предположили, что ей может быть именно Безуглая. К тому же она в своих социальных сетях репостнула фото Маркуса с его возлюбленной.

"Он опубликовал, начались шутки, я перепостила, пошутила, а они еще больше там…", - отметила нардеп в интервью программе "В постели".

На уточнение о том, она ли на том фото, депутат коротко ответила: "Нет". При этом безуглая добавила, что это была не целенаправленная "акция":

"Это была абсолютно спонтанная шутка на шутку, а потом он еще пошутил, и дальше пошло".

Кроме того, парламентарий прокомментировала тайный роман с погибшим на фронте военнослужащим Максимом Емцем и конфликтную ситуацию с его невестой, военнослужащей Оксаной Рубаняк.

"Это вопрос о праве голоса и праве на память... Я уже все сказала. И сказала, что к этой теме не возвращусь. У каждой женщины есть право на память. Когда я с ним встречалась, он уже не имел отношений с женой и еще не имел с Оксаной. Да у нас был эпизод встречи не совсем понятный, я об этом писала. Я не получу уже ответов. Никто не получит. Ситуация трагическая", - сказала Безуглая.

Она добавила, что не выступила бы публично, если бы не действия Рубаняк:

"Если бы она не вела себя настолько публично и безапелляционно... Это достаточно сложная тема".

Также Безуглая поделилась, что ей несколько раз в жизни делали предложение выйти замуж.

"Возможно, мне нужно было по-другому к этому относиться… но ситуация сейчас такая, что, знаете… война, какие планы? И тому подобное. Так что, жизнь дальше покажет".

